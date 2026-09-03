S přetlakem centrů má Dynamo plán. Jak kouč Pešán poskládá nabušené Pardubice?
Co dělat, když máte šest vynikajících centrů a místa jen čtyři? Přičemž do čtvrtého útoku se některá jména z mnoha důvodů nehodí dávat? Musíte se s někým domluvit na změně obvyklého postu. Přetlak hokejových mozků v Pardubicích musí přinést řešení, a jak se zdá, už je na stole. Web iSport přináší možnou odpověď na důležitou otázku, kdo kam a s kým.
Vždycky je lepší vybírat z plného pytle možností než slepovat stroj z různorodých součástek, které k sobě kolikrát nepasují. Hokejovými personami našvihané Dynamo loni touto dobou dumalo, jak naložit s převisem obránců, přesně po roce řeší hlavolam, jak rozmístit centry. Loni se podařilo najít cestu, jak beky poskládat, teď realizační tým Filipa Pešána čeká další oříšek.
Sedlák, Kondelík, Tomášek, Sobotka, Poulíček a Nosek. Na extraligové poměry nevídaná, neslýchaná konkurence. A tak trochu svízel. Snad až na skromného pracanta Patrika Poulíčka jsou všichni zvyklí hodně hrát, režírovat. Lehkou výjimkou je i Tomáš Nosek, kterého v NHL přetvořili v defenzivního fachmana. Musel na to přistoupit, jinak by mu ukázali dveře. Dává smysl, že v Evropě, přímo doma v Pardubicích, by se rád vrátil ke konstruktivnější hře, která mu kdysi byla zcela vlastní.
Jedna věc je zřejmá na začátku. Tandem Lukáš Sedlák – Roman Červenka se trhat nebude. V sezoně na to nejspíš dojde, stejně jako v minulé, kdy krátkodobá odluka sehraných kumpánů přinesla pozitivní efekt na tým a i požadovaně negativní na soupeře.
Velmi reálně vypadá spojení centrů Tomáše Noska s Davidem Tomáškem. Druhý jmenovaný by mohl hrát napravo. Jako párkrát v minulosti. „Směřuje to k tomu, že někdo z centrů musí na křídlo. Je to daleko lehčí varianta než dělat z křídla centra. Myslím, že to kluci zvládnou,“ předpokládá kouč Filip Pešán a dodává: „Náš systém je postavený na tom, že všichni brání i útočí, to znamená, že během jednoho střídání se pozice u útočníků i obránců neustále mění. Nehrajeme ortodoxního centra dozadu – například.“
Vysvětlit své uvažování a nabídnout řešení
Jisté je, že s tak silnými hokejovými osobnostmi si musíte zavčasu a na rovinu popovídat. Není možné, aby kouč přišel do kabiny, na tabuli nakreslil složení útoků a šlo se fárat. Hráčům potřebujete umět vysvětlit své uvažování a nabídnout řešení, s nímž budou všichni spokojení. V horším případě relativně spokojení.
„Debata v klubu s tak kvalitními hráči musí probíhat. Koučové by byli hlupáci, kdyby se s hráči takových kvalit nebavili o hokeji, zároveň my jako realizační tým čerpáme i od hráčů. Naše tři nové posily hrály moderní hokej v moderních ligách, kde se to na ortodoxní posty nehraje, takže pro ně to žádná změna není,“ vítá Pešán.
Asi nejsložitější přerod čeká muže s nejvyšším sportovním oceněním. A který se vrací úplně domů. Jenže Nosek přichází po dvanácti letech čerpání zkušeností v zámoří. Z jiného světa, z jiného sportu. „Tady bude potřeba trochu času, protože přejít z malého hřiště a jiného hokeje na větší led a na jiný styl hry nebude jednoduché,“ tuší Pešán, naprosto ochotný dát šampionovi Stanley Cupu s Floridou dostatek času na kloudnou adaptaci.
Z druhé strany hlavní trenér vnímá veliké pokroky poslední posily. „Nosíno je takový pracant, že už teď vidím, jak velkým přínosem pro tým bude. Na nás trenérech bude poskládat to správně a na klukách, aby si mezi sebou vytvořili dobrou chemii,“ podotýká kouč.
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Do karet hraje trenérovi Masarykův pohár v držení Dynama. Hektiku posledních let odvály dubnové a leckde i květnové oslavy. Atmosféra ve všech patrech Enteria areny je uvolněná. Což neznamená, že by se nemakalo. Maká a ostošest. Ale v dobrém klimatu. „Kabinu titul stoprocentně trošičku uklidní, trofej pomáhá i koučům tím, že nastavená cesta je nebo byla správná, tak proč ji nezopakovat?“ ptá se Pešán správně a jedním dechem dodá: „Na druhou stranu, vyhrávání je návyková látka…“
Poznal to i před dekádou v Liberci. Po historickém zisku zlatého poháru se Tygři v následující sezoně znovu probili do finále. „Jakmile do sebe nasajete vítězství, oslavy chcete zažít znovu a znovu. Nebojím se, že bychom nebyli hladoví,“ soudí.
Mimo hru mu zůstávají rekonvalescenti Jakub Lauko a Martin Kaut. Návrat prvně jmenovaného útočníka by mohl přijít celkem brzy, v druhém případě je to ještě na týdny pauzy. Což pro Dynamo jako takové paradoxně není extra problém, hráčů má po kupě dostatek. „Nemusíme uspěchávat návraty po zranění. Ne všichni hráči budou hrát všechna utkání, rozložíme zátěž na všechny hráče a třeba i tím předejdeme případným zraněním,“ uvažuje Pešán nahlas a vítá zápolení v Champions League.
Dynamo startuje ostrou sezonu už ve čtvrtek prvním duelem Ligy mistrů proti polskému klubu Tychy (18), v sobotu doma uvítá švédské Rögle.
Jak by mohly vypadat útoky Dynama na začátku sezony
Matěj Stránský - Lukáš Sedlák - Roman Červenka
David Tomášek - Tomáš Nosek - Jiří Smejkal
Tomáš Vondráček - Jáchym Kondelík - Miloš Kelemen
Jan Mandát - Patrik Poulíček - Vladimír Sobotka
Hunter Fejes