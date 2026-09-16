Pardubice - Hradec 3:5. Dynamo na úvod selhalo. Sparta přejela Olomouc, uspěl Litvínov
Po úterní předehrávce Karlových Varů s Třincem (0:2) se rozběhly zbylé zápasy úvodní kola nové sezony hokejové extraligy. Pardubice zahajují cestu za obhajobou titulu soubojem s východočeským rivalem. Sparta míří za vítězstvím v Olomouci. Brno prohrálo na ledě Litvínova 1:2. Při premiéře na kladenské střídačce bývalý kouč reprezentace Radim Rulík uspěl ve Vítkovicích. V dalších zápasech České Budějovice nestačily na Mladou Boleslav a Plzeň obrala Liberec. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.
Litvínov - Kometa 2:1
Severočeši dali hned v prvním kole zapomenout na loňské barážové trápení, na úvod sezony doma přetlačili Kometu. Jednou asistencí se blýskla největší letní posila, útočník David Kämpf. Vítězný gól vstřelil kapitán Matúš Sukeľ při power play hostů. Domácí podle očekávání složili hvězdný první útok bratrů Kašových s Kämpfem, navrátilcem z NHL.
Pardubice - Hradec Králové 3:5
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České Budějovice - Mladá Boleslav 2:3p.
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Plzeň - Liberec 2:1sn.
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Vítkovice - Kladno 3:4
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