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Pardubice - Hradec 3:5. Dynamo na úvod selhalo. Sparta přejela Olomouc, uspěl Litvínov

Radovan Pavlík se prosadil v derby
Radovan Pavlík se prosadil v derbyZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Matúš Sukel kompletuje výhru Litvínova
Michal Moravčík brání Andreje Kollára před brankářem Pavlem Čajanem
Litvínov porazil Kometu, Sukelovi ke gólu gratuluje Jurčík
Litvínov porazil Kometu
Matúš Sukeľ z Litvínova se raduje z gólu
Ondřej Kaše vstřelil první gól Litvínova v sezoně
Fanoušci Litvínova poděkovali novým vlastníkům klubu, na transparentu jsou podobizny Jiřího Šlégra, šéfa fanclubu Jana Ptáčka, Roberta Reichela, Martina Ručinského a Roberta Kysely
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ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
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Po úterní předehrávce Karlových Varů s Třincem (0:2) se rozběhly zbylé zápasy úvodní kola nové sezony hokejové extraligy. Pardubice zahajují cestu za obhajobou titulu soubojem s východočeským rivalem. Sparta míří za vítězstvím v Olomouci. Brno prohrálo na ledě Litvínova 1:2. Při premiéře na kladenské střídačce bývalý kouč reprezentace Radim Rulík uspěl ve Vítkovicích. V dalších zápasech České Budějovice nestačily na Mladou Boleslav a Plzeň obrala Liberec. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.

Litvínov - Kometa 2:1

Severočeši dali hned v prvním kole zapomenout na loňské barážové trápení, na úvod sezony doma přetlačili Kometu. Jednou asistencí se blýskla největší letní posila, útočník David Kämpf. Vítězný gól vstřelil kapitán Matúš Sukeľ při power play hostů. Domácí podle očekávání složili hvězdný první útok bratrů Kašových s Kämpfem, navrátilcem z NHL.

Pardubice - Hradec Králové 3:5

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České Budějovice - Mladá Boleslav 2:3p.

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Plzeň - Liberec 2:1sn.

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Vítkovice - Kladno 3:4

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Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027

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