Rozbor předposledních Vítkovic: Křehkost i chybějící body. Oslabení? Zase velký problém
Na pozápasových tiskových konferencích se zatím příliš neusmíval, neměl k tomu důvod. Nový kouč vítkovických hokejistů Yorick Treille má spoustu starostí. Jeho tým prohrál v 10. kole extraligy počtvrté za sebou a v tabulce se propadl až na předposlední místo. Útrapy z předchozích sezon tak znovu ožívají, byť herní projev Ostravanů je tentokrát lepší. Jenže hokej se hraje na body a těch má Ridera sedm. Web iSport.cz rozebírá, proč tomu tak aktuálně je.
Mentální (ne)odolnost
Dá se to nazvat i křehkostí. Vítkovice stále sužují dozvuky minulé sezony, v níž od 2. ledna vyhrály jen tři ze sedmnácti utkání. K tlusté čáře za nepovedeným ročníkem nepomohla ani nepovedená příprava, která přinesla jen výhru nad Olomoucí. A když nevyšly ani úvodní dvě domácí partie s Kladnem a Litvínovem, problém byl znovu na světě. Ridera přitom často nehraje vyloženě špatná utkání. Více střílí, tlačí se do koncovky, jenže k bodům to zkrátka nestačí. „Jsem frustrovaný, protože nedostaneme žádnou odměnu a máme z toho nula bodů,“ ulevil si Yorick Treille po pátečním zápase s Pardubicemi (2:3), herně nejpovedenějším duelu pod ním. Naprázdno vyšly Vítkovice i v neděli na Spartě, kde to už vypadalo o poznání hůř.
Chybějící body
Vítkovice zatím nastřílely jen 21 gólů, což je druhé nejnižší číslo v soutěži. Přitom na branky soupeřů vysílají v průměru o tři a půl až čtyři rány více než v předchozích dvou sezonách. V této statistice patří do extraligového průměru, jenže tentokrát jim chybí efektivita. Pere se s ní i nejlepší kanonýr uplynulé základní části Anthony Nellis, jenž se dostal do šestnácti individuálních šancí, avšak skóroval jen dvakrát. Produktivní není ani zbytek týmu, průměr bodu na utkání si drží jen momentálně zraněný Šimon Stránský. Problémem je také nízká bodová produkce třetího a čtvrtého útoku, které dohromady zapsaly jen tři branky, nejméně v extralize. Čtvrtá letka Bernovský - Šír - Macias si vede mnohem lépe v obranném pásmu než v útočném. Potvrzuje to statistika +/-.
Kanadský útočník Anthony Nellis z Vítkovic • Pavel Mazáč (Sport)
Mizerná oslabení
Je to už takový vítkovický kolorit. Sezona 2024/25? Nejhorší oslabení v extralize s úspěšností 68,15 %. Sezona 2025/26? Opět nejhorší oslabení v soutěži, tentokrát s úspěšností 72,96 %. A ta současná? Raději se ani neptejte. Modrobílí hráli pětatřicet početných nevýhod, z nichž inkasovali dvanáctkrát. Řečí čísel jsou momentálně na 65,71 %. Přestože se kádr za poslední dva roky z velké části obměnil a na střídačce se protočili hned čtyři různí trenéři, slabina v podobě mizerných oslabení zůstává. Částečně ji Vítkovice kompenzují přesilovkami. Jenže když si jimi měli v neděli pomoct, nestalo se. „Nechci být alibista, ale musím pochválit Spartu, že oslabení hrála moc dobře. Nedokázali jsme najít recept, abychom přesilovky proměnili,“ štvalo Jindřicha Abdula.
Prázdná aréna
I nepovedené minulé sezony jsou příčinou toho, proč si na poslední čtyři domácí zápasy Vítkovic našlo cestu jen 3200 až 4600 fanoušků. Víc než pětitisícový průměr zkresluje, zvedlo jej úvodní kolo s Kladnem, na které přišlo 7025 diváků. Vítkovický hokej zkrátka netáhne, což je u třetího největšího města v republice škoda. Výnosy klubu z návštěvnosti jsou tím pádem neporovnatelně nižší než v Pardubicích, na Spartě či v Brně. Přitom fanouškovský potenciál je v Ostravě velký, což potvrdilo nedávné univerzitní derby, na které dorazilo rekordních 10 tisíc lidí. O to víc zaráží, že se diváky nepovedlo dostat ani na utkání s Pardubicemi. Kdo jiný by měl přilákat fanoušky do hlediště než úřadující mistr s možná nejnabitějším kádrem v extraligové historii?
Nadcházející program Vítkovic
České Budějovice (doma)
Plzeň (venku)
Liberec (doma)
Kometa Brno (doma)
Kladno (venku)
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|10
|9
|0
|1
|0
|49:23
|28
|2
Pardubice
|11
|8
|1
|0
|2
|47:31
|26
|3
K. Vary
|9
|6
|0
|0
|3
|22:16
|18
|4
Plzeň
|10
|3
|3
|1
|3
|25:22
|16
|5
Mountfield
|10
|4
|2
|0
|4
|28:26
|16
|6
Č. Budějovice
|10
|5
|0
|1
|4
|27:31
|16
|7
Kladno
|10
|3
|2
|2
|3
|29:32
|15
|8
Sparta
|10
|4
|0
|2
|4
|31:28
|14
|9
Liberec
|10
|4
|0
|2
|4
|29:29
|14
|10
Litvínov
|10
|3
|1
|1
|5
|24:28
|12
|11
Brno
|9
|2
|2
|1
|4
|25:28
|11
|12
M. Boleslav
|10
|2
|1
|1
|6
|23:36
|9
|13
Vítkovice
|9
|2
|0
|1
|6
|21:32
|7
|14
Olomouc
|10
|1
|1
|0
|8
|18:36
|5
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