Velká změna na trase Kometa - Dynamo. Do Pardubic se vrací mistr světa, kdo za něj?
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V hokejové extralize se to začíná pěkně a zajímavě hýbat. Podle informací iSportu se uskuteční zajímavý trejd mezi Kometou a Dynamem. Na východ Čech se má už brzy dostavit obránce Jan Ščotka, zatímco druhým směrem by se měl vydat útočník Tomáš Vondráček. Čeká se na oficiální potvrzení transakce.
Víření kolem slovenského útočníka Kristiána Pospíšila skončilo uzavřením nového tříletého kontraktu do roku 2030. Tím to ovšem novinkami v brněnském týmu nekončí. Zdroje iSportu potvrzují připravovaný odchod mistra světa Jana Ščotky k posledním mistrům.
Třicetiletý vsetínský rodák už v Pardubicích působil v letech 2014 až 2018, do Komety naskočil před čtyřmi roky po ročním působení ve finském Jyväskylä, kde zastával roli kapitána týmu. Předloni se Ščotka radoval v Praze z titulu mistra světa, když naskočil do finále se Švýcary místo distancovaného Jana Rutty.
Jak do trejdu zapadá Lauko?
V sedmi utkáních aktuální sezony bodoval jednou přihrávkou, naposledy nastoupil 5. října v osmém kole v Českých Budějovicích, od té doby nehrál.
Pětatřicetiletý univerzální útočník Tomáš Vondráček pro změnu dobře zná prostředí Komety, za niž hrával v období 2013 až 2019, přičemž poslední dva ročníky z této fáze pendloval i do Pardubic. Vondráček patří mezi nejspolehlivější bojovníky napříč celou soutěží, týmový hráč každým coulem, navíc schopný postarat se i o produktivitu.
V našlapaném pardubickém kádru dostával prostor povětšinou ve čtvrté formaci a v oslabení, v jedenácti partiích jednou asistoval, jeho ice time oproti loňsku klesl o více než dvě minuty na údaj 10:50 minuty. Také Ščotka v porovnání se sezonou 2025/26 spadl dolů, a to mnohem výrazněji – téměř o čtyři minuty na nynějších 16:08. Vondráčkův přesun do Brna může částečně souviset s předpokládaným návratem Jakuba Lauka po zranění.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|10
|9
|0
|1
|0
|49:23
|28
|2
Pardubice
|11
|8
|1
|0
|2
|47:31
|26
|3
K. Vary
|9
|6
|0
|0
|3
|22:16
|18
|4
Plzeň
|10
|3
|3
|1
|3
|25:22
|16
|5
Mountfield
|10
|4
|2
|0
|4
|28:26
|16
|6
Č. Budějovice
|10
|5
|0
|1
|4
|27:31
|16
|7
Kladno
|10
|3
|2
|2
|3
|29:32
|15
|8
Sparta
|10
|4
|0
|2
|4
|31:28
|14
|9
Liberec
|10
|4
|0
|2
|4
|29:29
|14
|10
Litvínov
|10
|3
|1
|1
|5
|24:28
|12
|11
Brno
|9
|2
|2
|1
|4
|25:28
|11
|12
M. Boleslav
|10
|2
|1
|1
|6
|23:36
|9
|13
Vítkovice
|9
|2
|0
|1
|6
|21:32
|7
|14
Olomouc
|10
|1
|1
|0
|8
|18:36
|5
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