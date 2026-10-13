Velká jména pro výměny v extralize: Pospíšil může nabrat nečekaný spád, co Olesen?
Začalo to trejdem Tomáše Hyky ze Sparty za Vojtěcha Hradce do Mladé Boleslavi, co přijde dál? Různí experti a odborníci z branže soudí, že Tipsport extraligu může zachvátit vlna výměn, jaké jsme dlouho nezažili. Web iSport přináší jména hráčů, o nichž se za oponou mluví. Která jsou ve hře, protože ten který klub musí začít jednat a těžko bude v rámci protislužby nabízet pakl holí. Nebo zmiňujeme hráče, jimž by změna adresy prospěla. Asi nejvíc se v zákulisí přetřásá jméno Kristiána Pospíšila z Komety, ovšem zrovna tady může dojít na rychlé východisko.
Marcel MARCEL
- útočník
- 22 let
- Rytíři Kladno
- 2026/27: 10 zápasů, 0 bodů (0+0), -7
Po deseti sehraných podzimních zápasech čeká na první bod v sezoně, nejvíc zatím sbírá minusy. Byl u dvou vstřelených gólů a devíti inkasovaných. Putoval sestavou, jeho icetime postupně výrazně klesl. Z maxima v sezoně 19 a půl minuty v šestém kole proti Třinci na osm a půl v nedělním duelu v Karlových Varech. Urostlý bijec už se během podzimu málem stal součástí výměny se Spartou, k ní však nakonec nedošlo. V předchozím ročníku zaujal, v dubnu debutoval za reprezentaci. V novém extraligovém ročníku se hledá a vy snadno získáte dojem, že potřebuje změnit vzduch.
Jakub SIROTA
- 27 let
- obránce
- Sparta Praha
- 2026/27: 7 zápasů, 3 body (0+3), -1
Jeho pracovní prostor kolísá, jednou hraje víc, jindy zase míň. Třikrát se nevešel do sestavy vůbec. Po rozpačitém zahájení tohle ve Spartě není žádný div, v neděli proti Vítkovicím nehrál z beků Jakub Krejčík. Sirota dostal čas na rozmyšlenou po utkáních, kdy tým při jeho pobytu na ledě hodně inkasoval. Při prvním duelu doma s Mladou Boleslaví (3:5) byl minus 3, v Pardubicích (4:6) dokonce minus 4. Na ledě působí občas akademicky, čeká se od něj výrazně víc. Brousily kolem něj České Budějovice, vzdáleně problesklo i cosi o Plzni. Výměna zatím údajně není úplně na pořadu dne. Ale jeví se jako zajímavý kandidát.
Nick OLESEN
- útočník
- 30 let
- Banes Motor České Budějovice
- 2026/27: 9 zápasů, 8 bodů (5+3), -4
Že je v téhle přihrádce nesmyslně? Na první pohled ano. Kdo by se chtěl dobrovolně zbavit dánského snajpra? Na věc se však musíte podívat v širším kontextu. Není extra tajemnou novinou, že Motor potřebuje vyztužit obranu, učinit ji rychlejší a méně prodyšnou. Ale navíc i mobilní a se schopností podpořit zakládání útoků a přispět i produktivitou. Pokud chcete po druhé straně topového beka, musíte nabídnout podobnou třídu. Olesen do ní patří, v přesilovce je výborný. Zároveň nelze nevidět, že nezřídka nestíhá soupeřovy kontry, směrem dozadu nešlape, jak si dnešní hokej žádá. Výmluvná je položka minus 4 v hodnocení účasti na ledě. Ve hře pět na pět za plných deset kol nasbíral jen tři kanadské body, ostatní nabral v početní převaze. Nepopiratelné plusy zastiňují i negativní položky výkonu. Smlouvu má do jara 2028.
Jakub ORSAVA
- 35 let
- útočník
- Olomouc
- 2026/27: 10 zápasů, 2 body (1+1), -6
Hanáci se po celkem solidním rozjezdu propadli do krize. Pět porážek v řadě už představuje vážný problém a obavu o budoucnost. Olomouc potřebuje rychlou a účinnou změnu. Ale kde do týmu říznout? Tým strádá v koncovce, za poslední čtyři zápasy vstřelil pouze dva góly. Zkušený Orsava byl schopen nastřílet i 20 branek za sezonu, v tomto ročníku má jen jeden zásah do černého a jiné zdi zimáku by mu prospěly. Z druhého útoku se svezl do čtvrtého, ale prostor dostává víceméně stejný. On a David Vitouch posbírali nejvíc minusových bodů (6), hned třikrát se vyráchal při nedávném výbuchu s Třincem 0:9.
Kristián POSPÍŠIL
- útočník
- 30 let
- Kometa Brno
- 2026/27: 7 zápasů, 5 bodů (1+4), -3
Z pozice Komety je jednoduché odrážet veškeré zvěsti o možném odchodu slovenského bouráka. Nikdo ani netvrdí, že se připravuje konkrétní výměna s daným klubem. Pravdou je, že Pospíšilovo jméno poletuje éterem, za kulisami možní uchazeči sondují terén. V extralize najdete nejeden tým, jemuž by se útočníkova specifičnost náramně hodila. Že se Brnu nemusí chtít učinit z impulsů oficiální debatu za stolem, je celkem očekávané. Vše řečené může brzy celý případ posunout do jiné roviny. Chtělo by se říci paradoxně, ale o paradox nejde, spíš o celkem častý jev v podobě uspíšení dohody o novém kontraktu. Ten reprezentantovi končí po sezoně, čili co nevidět by se měla řešit a vyřešit jeho budoucnost. Nedivte se, pokud Kometa v dohledné době oznámí Pospíšilovo prodloužení. Jako odpověď na „veškeré nepodložené spekulace“. To berte s malým úsměvem.
Stanislav SVOZIL
- obránce
- 23 let
- Kometa Brno
- 2026/27: 2 zápasy, 1 bod (0+1), 0
Odehrál třetí a čtvrté extraligové kolo, dál nic. Přičemž nijak nezaujal. S týmem trénuje a v Brně tvrdí, že s navrátilcem mají svůj plán. Bude zejména záležet na obráncově ochotě dřít do úmoru a na schopnosti přelít zlepšenou pracovní morálku do utkání. Ať už v extralize, případně Maxa lize. Pokud je tedy v chystaném záměru Komety Svozilovo setrvání a trpělivost s doháněním manka. S tímhle se absolutně nepočítalo. Předpokládalo se, že z AHL dorazí pod Špilberk hráč s touhou všem ukázat, že v zámoří mu křivdili, když jej neviděli na pozici v NHL a nedrželi jej v poutech ani na farmě v AHL. Realita je šedivější, nemalé nároky zvládnout náročnost extraligy Svozil dosud nesplnil. Přesto by se po extralize našlo pár uchazečů, věřících, že z něj potřebný benefit vytlučou.
Renars KRASTENBERGS
- útočník
- 27 let
- Banes Motor České Budějovice
- 2026/27: 8 zápasů, 2 body (0+2), -4
Na jih si jej brali s vidinou, že má na to vstřelit 15, možná atakovat metu 20 gólů. Naposledy v Olomouci přesvědčil o střeleckých sklonech (10+13), trefil se i na olympiádě, kde pokořil slavného gólmana USA Hellebuycka, ruce zvedal i proti Německu. Zároveň jste si nemohli nevšimnout defenzivních oken, které se mu na Hané propsali do 16 záporných bodů. Lotyšovi ve vidění hokeje zkrátka hapruje zpětný chod, nevejde se mu do balíčku činností. Vše s ním bylo probráno, prodiskutováno. Po osmi kolech má však v kolonce gólů nehezky vypadající vajíčko a čtyři minusové body. Už se taky ocitl na tribuně. Ve stylu kouče Petrovického, jenž hráče vedl v Olomouci, je přitom zásadní oddanost a bruslařská šichta. Nabídka s jeho jménem v rámci artiklu na výměnu nemusí být vůbec daleko.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|10
|9
|0
|1
|0
|49:23
|28
|2
Pardubice
|11
|8
|1
|0
|2
|47:31
|26
|3
K. Vary
|9
|6
|0
|0
|3
|22:16
|18
|4
Plzeň
|10
|3
|3
|1
|3
|25:22
|16
|5
Mountfield
|10
|4
|2
|0
|4
|28:26
|16
|6
Č. Budějovice
|10
|5
|0
|1
|4
|27:31
|16
|7
Kladno
|10
|3
|2
|2
|3
|29:32
|15
|8
Sparta
|10
|4
|0
|2
|4
|31:28
|14
|9
Liberec
|10
|4
|0
|2
|4
|29:29
|14
|10
Litvínov
|10
|3
|1
|1
|5
|24:28
|12
|11
Brno
|9
|2
|2
|1
|4
|25:28
|11
|12
M. Boleslav
|10
|2
|1
|1
|6
|23:36
|9
|13
Vítkovice
|9
|2
|0
|1
|6
|21:32
|7
|14
Olomouc
|10
|1
|1
|0
|8
|18:36
|5
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