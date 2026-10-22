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Otevřený Nestrašil: Varaďa je český Babcock. Co Vítkovice a proč nevzal Spartu?

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Otevřený Nestrašil v ZIMÁKU: Varaďa je český Babcock. Co Vítkovice a proč nevzal Spartu? • Zdroj: isport.tv
Andrej Nestrašil v dresu Třince
Gól Andreje Nestrašila na vítězství Třince nestačil
Andrej Nestrašil v dresu Třince
Andrej Nestrašil v dresu Třince
Andrej Nestrašil v dresu Třince
Andrej Nestrašil v dresu Třince
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Nejproduktivnější třinecký hráč za dobu, kterou u Ocelářů tráví. Něco přes pět let. To je možná trochu překvapivě Andrej Nestrašil. Za jeho poctivou prací pro tým a klub je však mnohem víc. Skvělé je, že hokej umí nejen výborně hrát, ale poutavě a hodně do hloubky vyprávět o všem, co s profesionální kariérou a výchovou odmala úzce souvisí.

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Pětatřicetiletý útočník v novém dílu podcastu Zimák otevřeně vypráví sám o sobě, o životě v třinecké hokejové famílii, o správném receptu kouče Borise Žabky, probírá se i osoba Václava Varadi včetně důvodů, proč je kouč, s nímž si Andrej Nestrašil hodně rozumí, momentálně bez práce.

Velkou kapitolou jsou pak jeho zahraniční angažmá, při kterých narazil na největší světové trenérské kapacity, vypráví historky spojené s Babcockem, Brind'Amourem či Petersem. Hodně smíchu přinesla i vzpomínka na štaci v Nižněkamsku.

Celou, téměř dvouhodinovou verzi Zimáku, najdete na www.zimakpodcast.cz a v sekci Premium na iSportu.

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