Naštvaný i sprostý Augusta po bídě Sparty: Potřebujeme už vyndat koule na stůl!
Hokejisté pražské Sparty prohráli na ledě Liberce 1:3 a z posledních tří extraligových utkání vytěžili pouhé tři vstřelené branky.
Pražský tým nevyužil žádnou z pěti přesilových her, v jedné dokonce sám inkasoval a kouč Patrik Augusta po utkání otevřeně vytkl hráčům ustrašenost.
Před sobotním domácím duelem plánuje trenérský štáb rozházet útočné formace a narušit zavedené vazby, aby mužstvo probudil.
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Kde to sakra stojíš? Lehce vyčítavý i celkem vtipný transparent si přichystali liberečtí příznivci na uvítanou Ladislavu Šmídovi. Dlouholetá ikona Bílých Tygrů se poprvé ukázala v aréně, kde vždycky srdnatě bojovala proti Spartě. Teď už však bývalý obránce Edmontonu či Calgary pracuje pro dobro pražského týmu. Ten si pod Ještěd dojel pro porážku 1:3, znovu se soužil v koncovce a kouč Patrik Augusta dal najevo, že už toho má dost. „Budu sprostý, ale připosraností nikdy nic nevyhrajete,“ vzkázal do kabiny.
Pět promarněných přesilovek, navíc jedno inkaso v ní, takže těžká porážka speciálního komanda rudého souboru. Pražané za poslední tři zápasy vstřelili pouhé tři góly, zas a znovu nemáte pocit, že se o výhru rvou na úplné maximum. Patrik Augusta se rozhodl, že svým hráčům vzkáže i něco prostřednictvím médií. Po duelu odpovídal nezvyklých deset minut.
Jak byste zhodnotil vystoupení Sparty a další porážku?
„Jsem zklamaný z toho, jak jsme do utkání vstoupili. Se vším respektem k soupeři, který měl výborný začátek, my jsme nebyli nachystaní. Nevím, z jakého důvodu. Dostali jsme se pod tlak, jen díky Pepovi Kořenářovi to bylo 0:0 po první třetině. Vytvořili jsme si přesilové hry, ale místo toho, abychom ohrozili soupeře a dostali momentum, otočili jsme to na jeho stranu inkasovaným gólem v naší převaze. Následně jsme udělali druhou chybu, na další gól jsme jim nahráli. Ale to vůbec nesnižuje soupeřovu hru. Za mě jsme začali hrát až v pár střídáních ve třetí třetině. Opakuje se to, že když nám teče do bot, najednou hráči ukazují, že mají nějakou urgenci, chtějí do soubojů a že chtějí něco uhrát. Takhle ale nemůžeme pokračovat. Tak, že si necháme na začátku dát gól, a pak teprve začneme hrát. To je neakceptovatelné. Pro mě je to velké zklamání. Celkově jsme si to prohráli přesilovými hrami. Tolik jsme jich v předchozích utkáních neměli. Budeme do toho muset sáhnout a něco s tím udělat.“
Čas rozbourat automatismy
Něco s tím udělat, říkáte. To už jste po utkáních nejednou zmiňoval. Neštve vás, že se musíte opakovat?
„Štve mě to. A jsem z toho zklamanej. Předpokládáte, že takové mužstvo, takoví hráči na dvou lajnách, budou schopni zápas udělat sami. Oni nejsou roboti, není to o tom, že jim namalujeme pravítkem, co mají dělat, kam má puk jít. Přesilovkám se věnujeme dnes a denně a pořád se opakuje ta samá věc. V sobotu hned hrajeme, v tuhle chvíli jsem pro to celé rozházet. Přijde mi, že hráči úplně padají do nějakých automatismů, které nefungují. A jestliže to nefunguje a přesto do toho padáte, tak já můžu jedině udělat tohle (změnit složení formací). My trenéři to na ledě nijak nezměníme. Máme připravené věci, které se mají nějak hrát, ale pokud tam nejsou, můžu to řešit jedině tak, že hráčům rozbourám automatismy. Něco, co nás může oživit.“
Chybí vám i následná reakce od hráčů na ledě poté, co jim něco řeknete o přestávce?
„Pracujeme na tom. Jenže to mužstvo bylo chladný po většinu utkání. Cítíte to i na střídačce. Soupeř zatlačí, my se stáhneme, někteří hráči se rozklepou, což vůbec nechápu. Děláte sport, neoperujete mozek, nikdo nepřijde o život. V momentu, kdy se rozklepeme, ztratíte ze hry radost a chuť. Bojíte se něco udělat. Je to všechno o hráčích. Přeci jdu na led s tím, že chci vyhrát každý souboj, každé utkání. Proto se dělá sport. A jestli jsou na mě tlaky? Ještě aby na mě nebyly! Je to profesionální sport. Ale nejsou to tlaky typu, že někdo s prominutím umře. Je to tlak toho druhu, že chci podat co nejlepší výkon, jakého jsem schopen. Budu sprostý, ale připosraností nikdy nic nevyhrajete… Musíme v sobě najít odvahu a ukázat ji. A ne, že se občas objeví, jen když prohráváme. Hokej je sport pro opravdové chlapy, potřebujete vyndat koule na stůl. A hrát každé střídání od začátku do konce.“
Pokud je vidět někdo, kdo chce trable utnout, je to kapitán Filip Chlapík. Takových hráčů potřebujete však víc…
„Kdybychom jich měli patnáct, je to jiné. Ale i tak, máme pět šest přesilovek a kdo jiný je má rozhodovat než tihle hráči. Ti topoví. Máme nejlepší hráče v extralize. Chápu, že to nejsou stroje a každý den není posvícení. Nebudu to házet na ně, ale přesilovkou si musíte pomoci a oni ji hrají. Je to pořád dokola a padáme do těch automatismů. Prohráváme, hráči si nevěří, máme tolik zbytečných střel zápěstím, střely jsou zblokované. To je do očí bijící. Proto to rozbouráme, což je jediná možnost, kterou my trenéři máme. Rozbouráme vazby a uvidíme, jestli to hráče do soboty oživí. My je musíme oživit, musíme podat lepší výkon. Hned od prvního střídání. Musíme být nachystaný, přijede těžký, houževnatý soupeř, který nám nedá ani metr ledu zadarmo, stejně jako každý jiný. A pohodlně, na krásu se to hrát nedá.“
Další lekce, na kterou jsme nebyli nachystaní
Tipnul bych si například Marka Daníčka v prvních dvou formacích. Je rychlý, mohl by oživit stereotypy. Co říkáte?
„Jo, Mára má energii, jiskru, uvidíme. S trenéry se ještě poradíme, jakým způsobem do toho sáhneme a co tam uděláme. Ono to není tolik o hráčích, kteří jsou bottom six, potřebujeme první dvě lajny, aby nám uhrávaly utkání. Tak jako to je v každém jiném týmu. Pokud pomůžou i jiné formace, je to jenom plus. Nehráli jsme tu dobře, nejlepší hráč byl dnes Pepa Kořenář a Devin Shore. Navíc jsme soupeřům nahráli na góly. Darovali jsme jim to. Znovu, neříkám, že si to nezasloužili, donutili nás k chybám a my je udělali.“
Matěj Blümel se dál trápí v produktivitě, přitom se ví, že na tréninku patří k největším poctivcům. Ale dost asi dělá i přemíra snahy a následná křeč. Nechcete z něj sejmout tlak a dát ho na čas níž v sestavě? A jaká je vaše trpělivost s jeho čísly?
„Souhlasím, že pracuje. Celkově na tréninku pracujeme dobře, jsou kvalitní. Hrozně se to posunulo od začátku sezony, o to větší pro mě je zklamání, když na led dáte čtyři pruhované rozhodčí, diváky do arény a my nejsme schopni to z tréninku přenést do zápasu. Myslíme si, že to půjde hladce nebo jsme překvapení, že soupeř pracuje víc než my. Což je neakceptovatelné. My musíme protivníka přepracovat, nejen ho přehrát hokejově. Nejde jen o Blýmu, který je pod velkým tlakem. On žije hokejem 24 hodin denně, maká. Věřím, že se to k němu přikloní. Potřebuje dva šťastné odrazy, my je potřebujeme od něj. Potřebujeme secondary scoring, nemůže to táhnout jedna lajna celou sezonu. Není důvod nebýt trpělivý. Ale máme za sebou první čtvrtinu a není to dobrý. Nevybavím si, že bychom někoho po celý zápas přehráli. Chvíli jsme třeba dominovali, ale potřebujeme pracovat na konzistenci. Bez toho úspěšný tým být nemůže. V sobotu musíme zápas zvládnout, speciálně doma. Kdy jindy? Tohle byla další lekce, kdy jsme nebyli nachystaní.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|13
|11
|0
|1
|1
|56:30
|34
|2
Pardubice
|13
|9
|1
|1
|2
|54:36
|30
|3
K. Vary
|13
|7
|2
|0
|4
|34:23
|25
|4
Č. Budějovice
|13
|7
|0
|1
|5
|38:37
|22
|5
Mountfield
|13
|5
|2
|1
|5
|38:35
|20
|6
Kladno
|13
|4
|3
|2
|4
|37:39
|20
|7
Liberec
|13
|5
|0
|4
|4
|36:36
|19
|8
Plzeň
|13
|3
|4
|1
|5
|31:31
|18
|9
Litvínov
|13
|5
|1
|1
|6
|30:33
|18
|10
Sparta
|13
|5
|0
|2
|6
|35:33
|17
|11
Brno
|13
|3
|3
|2
|5
|33:36
|17
|12
Vítkovice
|13
|3
|1
|2
|7
|33:45
|13
|13
M. Boleslav
|13
|3
|1
|1
|8
|29:46
|12
|14
Olomouc
|13
|2
|1
|0
|10
|23:47
|8
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