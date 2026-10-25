ONLINE: extraliga v netradičním čase! Odpoledne se hraje derby, v akci i Kladno
Tipsport extraliga otevře své 14. kolo netradičně dopoledním zápasem. Už od 10.30 hostí Třinec Karlovy Vary, zbylé zápasy se odehrají v tradičních odpoledních časech. A na co se můžete těšit? Kladno přivítá Vítkovice, Pardubice se v derby představí na ledě Hradce a brněnská Kometa bude o body usilovat v Litvínově. ONLINE přenosy všech utkání sledujte na iSportu.
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Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|13
|11
|0
|1
|1
|56:30
|34
|2
Pardubice
|13
|9
|1
|1
|2
|54:36
|30
|3
K. Vary
|13
|7
|2
|0
|4
|34:23
|25
|4
Č. Budějovice
|13
|7
|0
|1
|5
|38:37
|22
|5
Mountfield
|13
|5
|2
|1
|5
|38:35
|20
|6
Kladno
|13
|4
|3
|2
|4
|37:39
|20
|7
Sparta
|14
|5
|1
|2
|6
|37:34
|19
|8
Liberec
|13
|5
|0
|4
|4
|36:36
|19
|9
Plzeň
|13
|3
|4
|1
|5
|31:31
|18
|10
Litvínov
|13
|5
|1
|1
|6
|30:33
|18
|11
Brno
|13
|3
|3
|2
|5
|33:36
|17
|12
Vítkovice
|13
|3
|1
|2
|7
|33:45
|13
|13
M. Boleslav
|13
|3
|1
|1
|8
|29:46
|12
|14
Olomouc
|14
|2
|1
|1
|10
|24:49
|9
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