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ONLINE: extraliga v netradičním čase! Odpoledne se hraje derby, v akci i Kladno

Martin Růžička oslavuje se spoluhráči gól
Martin Růžička oslavuje se spoluhráči gólZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
iSport.cz
Tipsport extraliga
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Tipsport extraliga otevře své 14. kolo netradičně dopoledním zápasem. Už od 10.30 hostí Třinec Karlovy Vary, zbylé zápasy se odehrají v tradičních odpoledních časech. A na co se můžete těšit? Kladno přivítá Vítkovice, Pardubice se v derby představí na ledě Hradce a brněnská Kometa bude o body usilovat v Litvínově. ONLINE přenosy všech utkání sledujte na iSportu.

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Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027

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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec131101156:3034
2Pardubice13911254:3630
3K. Vary13720434:2325
4Č. Budějovice13701538:3722
5Mountfield13521538:3520
6Kladno13432437:3920
7Sparta14512637:3419
8Liberec13504436:3619
9Plzeň13341531:3118
10Litvínov13511630:3318
11Brno13332533:3617
12Vítkovice13312733:4513
13M. Boleslav13311829:4612
14Olomouc142111024:499
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