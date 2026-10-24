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ONLINE: Sparta - Olomouc. Předehrávka v O2 areně, zvednou se domácí proti poslednímu?

Zklamaní hokejisté Sparty po prohře v Liberci
Zklamaní hokejisté Sparty po prohře v LiberciZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Zklamaní hokejisté Sparty po prohře v Liberci
Zklamaní hokejisté Sparty po prohře v Liberci
Zklamaní hokejisté Sparty po prohře v Liberci
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iSport.cz
Tipsport extraliga
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Jen pět výher a k tomu hned osm porážek. Hokejová Sparta neprožívá ideální vstup do nové sezony Tipsport extraligy, se 17 body se krčí až na 10. místě tabulky. V sobotní předehrávce 14. kola přivítá na svém ledě v O2 areně Olomouc, která je na tom ještě mnohem hůře, s osmi body na kontě je poslední. Ve čtvrtek nicméně Mora zabrala, když doma otočila duel s Mladou Boleslaví. Utkání začíná v 16 hodin, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.

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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec131101156:3034
2Pardubice13911254:3630
3K. Vary13720434:2325
4Č. Budějovice13701538:3722
5Mountfield13521538:3520
6Kladno13432437:3920
7Liberec13504436:3619
8Plzeň13341531:3118
9Litvínov13511630:3318
10Sparta13502635:3317
11Brno13332533:3617
12Vítkovice13312733:4513
13M. Boleslav13311829:4612
14Olomouc132101023:478
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