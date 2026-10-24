ONLINE: Sparta - Olomouc. Předehrávka v O2 areně, zvednou se domácí proti poslednímu?
Jen pět výher a k tomu hned osm porážek. Hokejová Sparta neprožívá ideální vstup do nové sezony Tipsport extraligy, se 17 body se krčí až na 10. místě tabulky. V sobotní předehrávce 14. kola přivítá na svém ledě v O2 areně Olomouc, která je na tom ještě mnohem hůře, s osmi body na kontě je poslední. Ve čtvrtek nicméně Mora zabrala, když doma otočila duel s Mladou Boleslaví. Utkání začíná v 16 hodin, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.
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|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|13
|11
|0
|1
|1
|56:30
|34
|2
Pardubice
|13
|9
|1
|1
|2
|54:36
|30
|3
K. Vary
|13
|7
|2
|0
|4
|34:23
|25
|4
Č. Budějovice
|13
|7
|0
|1
|5
|38:37
|22
|5
Mountfield
|13
|5
|2
|1
|5
|38:35
|20
|6
Kladno
|13
|4
|3
|2
|4
|37:39
|20
|7
Liberec
|13
|5
|0
|4
|4
|36:36
|19
|8
Plzeň
|13
|3
|4
|1
|5
|31:31
|18
|9
Litvínov
|13
|5
|1
|1
|6
|30:33
|18
|10
Sparta
|13
|5
|0
|2
|6
|35:33
|17
|11
Brno
|13
|3
|3
|2
|5
|33:36
|17
|12
Vítkovice
|13
|3
|1
|2
|7
|33:45
|13
|13
M. Boleslav
|13
|3
|1
|1
|8
|29:46
|12
|14
Olomouc
|13
|2
|1
|0
|10
|23:47
|8
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