Měl na extraligu, zastavilo ho odstupné. Chlán o českém systému: Snažil jsem se vyvázat
Po tři roky odváděl Petr Chlán cenné služby ve Vítkovicích a zažil i desetigólovou sezonu. Jenže na podzim 2024 obětavý útočník z extraligy zmizel. O to víc překvapilo, jakým stylem letos zaujal u lídra tabulky z Třince, kde za 19 utkání zvládl bilanci 1+7. Šikovný bruslař se přitom z nejvyšší soutěže nevytratil proto, že by na její úroveň ztrácel. Zabrzdil ho zkostnatělý systém s tabulkovým odstupným, který tuzemské hráče trápí dodnes. „Snažil jsem se z toho vyvázat,“ líčí Chlán.
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Do profesionálního hokeje se Petr Chlán dostal skrze chomutovskou mládež. Právě Piráti na něj zprvu vlastnili práva. Jenže poté, co někdejší extraligový účastník kvůli ekonomickým problémům zahučel do „pralesa“, vykoupil nadaného centra za symbolickou částku Prostějov. V jeho dresu útočník zaujal, všimli si ho v Ostravě.
Mezi lety 2021 až 2024 tak Chlán nastupoval za Vítkovice. V klubu hrál ovšem celou dobu jen jako hostující hráč. Modrobílí tak na účet prvoligového Prostějova každoročně posílali nižší odstupné, aby si zajistili zajímavou posilu.
Hráč v 25 letech už nemůže bez souhlasu klubu na hostování
Problém nastal, až když útočník oslavil 25. narozeniny. Klub, jenž jej vlastnil, v tu chvíli ztratil povinnost hostování posvětit. A suma za přestup se zase pohybovala tak vysoko, že pro extraligové zájemce ztrácela smysl. Chlán se ocitl v patové situaci, i když ho týmy na nejvyšší úrovni chtěly.
„Hráč v 25 letech už nemůže bez souhlasu klubu na hostování. A v Prostějově hráče nepouštěli. Kvůli tomu jsem skončil ve Vítkovicích, kde jsem měl přitom stále platnou smlouvu. I když si myslím, že jsem za tři roky odvedl v extralize kus práce a mohl jsem teoreticky pokračovat, vypadl jsem z toho,“ popisuje Chlán, jak kvůli výši tabulkového odstupného přišel o místo v nejvyšší soutěži.
Ve věku, kdy se mohl nejvíc rozvíjet, zahučel o patro níž. Ještě zkoušel prorazit ve slovenské extralize v dresu Spišské Nové Vsi, nicméně vlivem zranění se rozhodl pro návrat do Prostějova. Tehdy se podle informací osoby blízké klubu, s níž je iSport v kontaktu a která si přála zůstat v anonymitě, odehrála klíčová dohoda mezi Chlánem a vedením. Za pomoc v první lize měl pracovitý centr znovu získat možnost odejít na hostování.
Vím, že je zbytečné řešit věci, které nemůžete ovlivnit
Tímto způsobem se dostal do Chomutova, kde vyšvihl 30 bodů (18+12) v 51 zápasech. Jako druhý nejproduktivnější hráč týmu za sezonu 2025/26 získal pozornost třinecké organizace. Oceláři s ním uzavřeli kontrakt, a i když v něm možná viděli spíše akvizici pro zálohu ve Frýdku-Místku, Chlán využil zranění v hlavním týmu a pracovitostí si zajistil opětovné místo mezi elitou.
„Vypadl jsem z extraligy vnějšími vlivy, zůstal jsem viset na tabulkách. Úplně jsem za to nemohl, ale to už je za mnou. Pořád jsem měl motivaci, která mě každý den hnala dopředu, pracoval jsem na sobě. Jsem rád, jak se to vrací a dnes už vím, že je zbytečné řešit věci, které nemůžete ovlivnit,“ oddechne si letošní třinecký žolík.
Návrat do extraligy jsem v létě manifestoval
„Začal jsem přípravu o dva měsíce dřív, abych se co nejlépe nachystal. Zároveň jsem si návrat do extraligy v létě manifestoval. Mám pocit, že jsem na správném místě, neměnil bych. V Třinci je krásné zázemí, jsem šťastný, že tu můžu být, učit se od zkušenějších hráčů a být součástí takového týmu. Dělám, co je potřeba pro mužstvo. Když někdo vypadne, jsem připravený zaskočit. Ať už dostanu jakoukoli roli, budu se snažit odvést maximum pro tým. Od toho jsem tady,“ odhalí pracovní morálku.
Osm bodů získal, třebaže v průměru na ledě stráví jen sedm minut a 32 sekund. I to svědčí o jeho zarputilosti. Třinec si mne ruce, jak objevil hráče, za nímž se předloni zavřela extraligová voda. Příklad sedmadvacetiletého univerzála má potenciál upozornit na zkostnatělý systém, který stále panuje v českém prostředí. A jak vidno, atraktivní hráče čas od času zdrží od velkých snů.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|20
|16
|1
|1
|2
|81:45
|51
|2
Pardubice
|19
|12
|1
|1
|5
|71:47
|39
|3
Kladno
|19
|7
|4
|3
|5
|57:55
|32
|4
Č. Budějovice
|20
|10
|0
|2
|8
|55:57
|32
|5
Sparta
|20
|9
|1
|2
|8
|55:48
|31
|6
K. Vary
|19
|9
|2
|0
|8
|45:38
|31
|7
Mountfield
|19
|8
|2
|2
|7
|53:45
|30
|8
Plzeň
|19
|5
|7
|1
|6
|49:45
|30
|9
Liberec
|18
|7
|1
|4
|6
|51:49
|27
|10
Brno
|18
|5
|3
|3
|7
|45:55
|24
|11
Litvínov
|19
|6
|1
|1
|11
|40:54
|21
|12
M. Boleslav
|19
|5
|2
|2
|10
|40:61
|21
|13
Vítkovice
|19
|4
|2
|2
|11
|43:59
|18
|14
Olomouc
|20
|3
|1
|4
|12
|38:65
|15
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