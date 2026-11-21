Zničené záchody, pyro, incidenty ve městě i před stadionem. Boleslav odsuzuje fans Komety
Páteční výjezd Komety do Mladé Boleslavi se povedl hokejistům, méně už části fanoušků brněnského týmu. Bruslařský klub počítá škody po jejich řádění uvnitř arény, v níž domácí soubor podlehl hostům v rámci extraligového kola 0:4. Večer pak dokumentoval újmy v útrobách stadionu. K násilným incidentům mělo dojít posléze i před zimákem či v centru města.
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Záběry iSportu z tancování některých příznivců vysvlečených do půl těla pod kotlem hostů působily i vtipně, nicméně realita přímo v sektoru a přilehlých prostorách byla krušnější. Tábor fanoušků Komety poničil vnitřní vybavení. Jak na pánských, tak na dámských toaletách.
Duel měl paradoxně charitativní podtext, kdy Bruslaři děkovali záchranářským složkám města. Vyznění zápasu nakonec vyšlo hodně rozporuplně. „BK Mladá Boleslav důrazně odsuzuje chování části fanoušků Komety Brno při pátečním utkání ve ŠKOENERGO Aréně. V sektoru hostů byla opakovaně odpalována pyrotechnika a došlo ke zničení sociálního zařízení u sektoru. Takové jednání a tento způsob fandění jsou nepřijatelné,“ zmiňuje klub v prohlášení.
Ten komunikoval s organizátorkou výjezdu Komety několik týdnů před utkáním. „Vedle vstupenek jsme s ní řešili podmínky pro zavěšení vlajek a použití bubnů a megafonů, stejně jako skutečnost, že utkání bude charitativního charakteru. Z komunikace s hostujícími fanoušky jasně vyplynulo, že pokud jim neposkytneme další místa, pořídí si vstupenky ve volném prodeji do různých částí hlediště,“ líčí BK problematiku, spojenou s výjezdem brněnských fans.
Klub proto situaci projednal s Policií ČR, najatou security službou a na základě jejich doporučení vyhověl žádosti o dodatečná místa v jednom vyhrazeném sektoru. „Cílem bylo předejít tomu, aby se větší skupina hostujících fanoušků rozptýlila po stadionu. Pracovníci bezpečnostní služby v sektoru hostů při utkání opakovaně zasahovali. Odnášeli a hasili pyrotechniku. Udělali vše, co v dané chvíli mohli, aby ochránili návštěvníky a aby se utkání mohlo dohrát. Veškerý tento postup byl koordinován s Policií ČR a městskou policií,“ vysvětlují Bruslaři.
Smysluplná myšlenka se zvrhla
K nim posléze přišla rovněž informace o vážném incidentu u zimního stadionu a dalších násilnostech fanoušků obou klubů v různých částech města. „Jejich okolnosti ponecháváme k objasnění policii, se kterou spolupracujeme stejně jako s vedením zimního stadionu,“ uvádí BK ve zprávě.
Původně smysluplná myšlenka připomenutí důležitosti záchranářských složek se zvrtla v neočekávanou akci. „Páteční utkání jsme věnovali mladoboleslavským záchranářům. Jeho výtěžek pomůže vybavit vozidla rychlé zdravotnické pomoci na Mladoboleslavsku. O to víc nás mrzí, že právě v souvislosti s večerem věnovaným jejich práci museli záchranáři poskytovat první pomoc v těchto těžko pochopitelných situacích. Děkujeme jim i zasahujícím policistům. Poděkování patří také všem, kteří přišli fandit a činili tak slušnou formou. Odpalování pyrotechniky v hledišti a ničení vybavení stadionu do fandění nepatří. Bezpečnost všech, kdo do ŠKOENERGO Arény přicházejí, pro nás vždy byla, je a zůstane prioritou,“ dodává BK Mladá Boleslav.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|21
|16
|1
|1
|3
|83:50
|51
|2
Pardubice
|20
|13
|1
|1
|5
|75:50
|42
|3
Kladno
|20
|8
|4
|3
|5
|61:57
|35
|4
Č. Budějovice
|20
|10
|0
|2
|8
|55:57
|32
|5
Sparta
|20
|9
|1
|2
|8
|55:48
|31
|6
K. Vary
|19
|9
|2
|0
|8
|45:38
|31
|7
Mountfield
|20
|8
|2
|2
|8
|55:49
|30
|8
Plzeň
|20
|5
|7
|1
|7
|52:49
|30
|9
Liberec
|19
|7
|1
|4
|7
|53:53
|27
|10
Brno
|19
|6
|3
|3
|7
|49:55
|27
|11
Litvínov
|20
|7
|1
|1
|11
|45:56
|24
|12
M. Boleslav
|20
|5
|2
|2
|11
|40:65
|21
|13
Vítkovice
|19
|4
|2
|2
|11
|43:59
|18
|14
Olomouc
|21
|4
|1
|4
|12
|42:67
|18
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