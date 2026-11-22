Divočina na západě. (Ne)měl Černochův gól platit? Duel rozsekl v prodloužení Strnad
Plzeň umí zápasy, v nichž rozhoduje jediný moment. Podeváté v této extraligové sezoně se její utkání prodlužovalo. Indiáni v západočeském derby porazili Karlovy Vary 2:1. Poosmé urvali bod navíc, což neznamená, že by si v divočině nějak libovali. „Body jsou důležité, tři by byly lepší. Záleží i dost na štěstí, komu se to odrazí. Taky gólmani si zachytají,“ shrnul domácí Nick Malík.
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Rozhodl zásah Lukáše Strnada, který se prodral přes karlovarského obránce Eronena. V tísni dokázal kotouč napřed vystřelit a pak ještě dorazit do branky. Do konce prodloužení zbývalo deset sekund. Tohle bylo nejpozdější vítězství Plzně v nastaveném čase.
Černochův gól neplatil
Souboj brankářských špiček se nekonal, přesto oba gólmani patřili k ozdobám derby. Místo Dominika Frodla nastoupil Daniel Král. A patřil k důvodům, proč byl zápas tak dlouho vyrovnaný. Stejně jako Malík. Karlovy Vary hrály za prvních deset minut tři přesilovky. Z toho 39 sekund v pěti proti třem. Plzeňský brankář tlak ustál, zásah Jiřího Černocha vteřinu před koncem dvojnásobné výhody nebyl po posouzení na videu uznán.
„Myslel jsem, že to bude gól. Měl jsem před bruslí hokejku, nevím,“ přiznal kapitán Energie. „Neznám pravidla asi dobře, nemůžu nic hodnotit. Rozhodčí vědí, co má platit a co ne. Skoro jsme šli do vedení. Mrzí to, ale nebudu nic říkat. Mluvit můžu až zítra. Hokej nebyl špatný, zápas mohl být mnohem lepší,“ dodal. Podle dostupných záběrů holí kotouč nezasáhl a pohyb nohou vidět byl.
„Nejtěžší úsek byl na začátku, tam se zápas lámal,“ vracel se Malík. „Kdyby odskočili, bylo by to o hodně těžší. Derby často končí o gól. Ovšem kdo nepromění pět na tři, neměl by vyhrát zápas. To taky platilo,“ povídal. První Černochův úder viděl jen na kostce, k názoru soupeře se však přidal. „Asi by to platit mělo. Přišlo mi, že Černoch do toho nijak zvlášť nekopl. Udělal pohyb, ale asi ho to trefilo do hokejky a do brány. Nevím, musím se podívat znovu,“ povídal.
Hlavně, že bereme bod
Karlovarští trenéři v posledních zápasech roztrhli Černocha od Ondřeje Beránka a nasazují je v různých útocích. „Chtěli jsme rozdělit síly, taky se jim tolik nedařilo,“ vysvětloval asistent trenéra Miloslav Hořava. Do vedení šla po křižné nahrávce Lalacetta na Cartera Robinsona v přesilovce Škodovka. Ale Černoch se gólu přece dočkal. I když se přesně nevědělo, zda byl autorem, nebo puk usměrnil bránící Adam Titlbach. Čepelí se však kotouče dotkl poslední.
„Vím, že jsem do něčeho hrábnul. Jestli to Plzeňák kopnul do víka, musíte vědět vy. Jen jsem se ohnal po puku, pak jsem viděl Pegase (Petr Tomek), že slaví. I kdybych ten gól nedal, je mi to celkem jedno. Hlavně, že bereme bod, a bylo jedno, kdo gól dá,“ uvedl kapitán Energie.