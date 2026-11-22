ONLINE: Pardubice - Sparta. Kladno hostí Litvínov, hraje se i západočeské derby
Šlágrem 21. kola hokejové extraligy je duel mezi Pardubicemi a Spartou. Východočeši mohou snížit manko na vedoucí Třinec, který si zápas s poslední Olomoucí předehrál ve středu (5:3). Dynamo od lídra dělí devět bodů. V dalším programu třetí Kladno hostí Litvínov, čtvrté České Budějovice nastupují v Brně. V Plzni se hraje derby mezi Škodou a Karlovými Vary a Hradec Králové bojuje na ledě předposledních Vítkovic. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.
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Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|21
|16
|1
|1
|3
|83:50
|51
|2
Pardubice
|20
|13
|1
|1
|5
|75:50
|42
|3
Kladno
|20
|8
|4
|3
|5
|61:57
|35
|4
Č. Budějovice
|20
|10
|0
|2
|8
|55:57
|32
|5
Sparta
|20
|9
|1
|2
|8
|55:48
|31
|6
K. Vary
|19
|9
|2
|0
|8
|45:38
|31
|7
Mountfield
|20
|8
|2
|2
|8
|55:49
|30
|8
Plzeň
|20
|5
|7
|1
|7
|52:49
|30
|9
Liberec
|19
|7
|1
|4
|7
|53:53
|27
|10
Brno
|19
|6
|3
|3
|7
|49:55
|27
|11
Litvínov
|20
|7
|1
|1
|11
|45:56
|24
|12
M. Boleslav
|20
|5
|2
|2
|11
|40:65
|21
|13
Vítkovice
|19
|4
|2
|2
|11
|43:59
|18
|14
Olomouc
|21
|4
|1
|4
|12
|42:67
|18
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