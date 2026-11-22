Kelemen: Chytly mě nervy a zastal jsem se sám sebe. Příště můžeme dát bitku znovu
Někdy máte pocit, že zůstává trochu stranou dění, větší vytížení by mu slušelo. Hokejista Pardubic Miloš Kelemen umí od všeho něco a není toho rozhodně málo. V utkání 21. kola extraligy proti Spartě zvedl skóre na 3:0, což se ukázalo jako zásadní při kvalitním hájení konečné výhry 3:1. Líbilo se, v jakém stylu se pral i s mladým sokem Jiřím Pospíšilem.
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K zápasům se Spartou začínají neodmyslitelně patřit i bitky. Jaká byla tahle vašima očima?
„Trochu mě tam trefil, chytly mě nervy a zastal jsem se sám sebe… (usmívá se) Ale klobouk dolů před ním, byla to fajn bitka. Příště to můžeme zkusit znovu.“
Shodli jste se hned, že do toho půjdete?
„Chvíli se čekalo. Taky jsem vyčkával, ale pak to taky shodil a šlo se na to. Po zápase jsme si řekli, že to bylo fajn a jdeme dál.“
Nenapadlo vás shodit helmu? S ní hrozí zranění, bez ní to zase víc bolí…
„V těch emocích nad tím moc nepřemýšlíte. Já vlastně nevím, jaká jsou pravidla, zda ji můžete taky shodit, nebo ne. Pak jsem si ji ale stáhl, protože mi spadla na oči.“
Zranění? Jsme zkušení, věděli jsme, co dělat
Po bitce přišel i gól, chybělo tomu ještě něco?
„Bylo tam všechno, zápas měl dobré tempo. V první třetině jsme se do toho chvíli dostávali, ale ve druhé jsme zapnuli, vytvořili si víc šancí. Když jsme pak na začátku třetí třetiny odskočili na tři góly, vnímali jsme, jak je to důležité. Sice jsme pak inkasovali, ale oni už víceméně neměli žádnou další vyloženou šanci. Hlavní je, že každý z nás hrál podle mě výborně, Subby nás podržel. Jde o tři důležité body, je fajn natáhnout vždycky delší vítěznou sérii. Uvidíme, je nabitý program, v úterý nás čeká další zápas.“
Vám vypadli ze sestavy útočníci Martin Kaut a Jakub Lauko, bylo těžké se orientovat v nasazování změněných útoků, aby se nestala chyba?
„Myslím si, že jsme zkušení hráči, trenér to nějak rozdělil a všichni jsme věděli, kdo má jak střídat. Doufám hlavně, že chlapci budou v pořádku, zatím nevíme, co s nimi bude. Snad budou brzy zase zpátky v sestavě.“
Opět přišlo přes deset tisíc diváků, užil jste si perfektní kulisu?
„Jasně. V Pardubicích lidi milují hokej, chodí na každý zápas a nás před nimi hrát velice baví. Zvlášť pokud jim uděláme radost.“
Společně s Ligou mistrů evidujete sedm vítězství z osmi zápasů. Dobré období?
„Jde o to, že program je nabitý, tak se snažíme každé utkání hlavně poctivě odmakat. Zatím se nám to daří, ale do repre pauzy nás čeká ještě hromada zápasů. Nezbývá než správně odpočívat a regenerovat, protože de facto hrajeme teď každý druhý den.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|21
|16
|1
|1
|3
|83:50
|51
|2
Pardubice
|21
|14
|1
|1
|5
|78:51
|45
|3
Kladno
|21
|8
|4
|4
|5
|63:60
|36
|4
Č. Budějovice
|21
|11
|0
|2
|8
|59:59
|35
|5
K. Vary
|20
|9
|2
|1
|8
|46:40
|32
|6
Plzeň
|21
|5
|8
|1
|7
|54:50
|32
|7
Sparta
|21
|9
|1
|2
|9
|56:51
|31
|8
Liberec
|20
|8
|1
|4
|7
|58:55
|30
|9
Mountfield
|21
|8
|2
|2
|9
|56:53
|30
|10
Brno
|20
|6
|3
|3
|8
|51:59
|27
|11
Litvínov
|21
|7
|2
|1
|11
|48:58
|26
|12
Vítkovice
|20
|5
|2
|2
|11
|47:60
|21
|13
M. Boleslav
|21
|5
|2
|2
|12
|42:70
|21
|14
Olomouc
|21
|4
|1
|4
|12
|42:67
|18
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