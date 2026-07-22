Vyhrál dvacítky i Memorial Cup. Finský inovátor povede tým v AHL, potká se s krajanem
Bylo otázkou času, kdy po něm sáhne některý z týmů AHL. Jussi Ahokas sklízel úspěchy s finskými juniorskými výběry, obrovské jméno si udělal v kanadské OHL. Tři sezony vedl Kitchener Rangers, s nimiž letos vybojoval prestižní Memorial Cup. Minulý týden ho najal tým Colorado Eagles, farmářský celek Avalanche. Po krajanu Alpo Suhonenovi se stane teprve druhým Evropanem, který se postaví na střídačku v AHL jako hlavní kouč.
Eagles přivedli 45letého Fina jako náhradu za Marka Letestua, který po úspěšné sezóně odešel do Vegas Golden Knights. Bude tam dělat asistenta novému kouči Ryanu Craigovi. Inovátor Jussi Ahokas je znám jako trenér s kreativním myšlením, který určuje trendy. Kitchener Rangers pod ním předváděli jedinečný styl. Měli agresivní útok a zároveň pevnou obranu. Soupeře byli schopni porážet o čtyři nebo pět gólů.
Triumf v Memorial Cupu 2026 byl mistrovským dílem, které ukázalo Ahokasovu genialitu. Finálový soupeř Everett Silvertips měl taky spoustu talentu v čele s pravděpodobnou jedničkou příštího draftu NHL Landonem Dupontem. Rangers ve finále kontrolovali hru od začátku do konce. Jako by tým NHL vyjel na led proti juniorům. Výsledkem byl debakl 6:2.
„Jussi odvedl skvělou práci v každém klubu a lize, v nichž působil jako hlavní trenér. Jsme nadšeni, že ho můžeme přivítat v rodině Avalanche a Eagles,“ uvedl v prohlášení Kevin McDonald, asistent generálního manažera Avalanche a generální manažer Eagles.
Už během své dvacetileté kariéry ve Finsku patřil Ahokas k nejvíc ceněným trenérům. Působil hlavně u mládeže. Získal zlato na mistrovství světa osmnáctek i dvacítek. Čtyři sezony strávil v nejvyšší finské soutěži, kde vedl týmy KooKoo Kouvola a TPS Turku. V sezoně 2019/20 dostal ocenění pro nejlepšího trenéra ligy. Totéž se mu povedlo loni v OHL. Nyní postoupil o schod výš. V Eagles bude mít pod sebou Valtteriho Puustinena, jehož zná ze zlatých dvacítek 2019.
Ahokas spojil své zkušenosti ze Severní Ameriky s finským pojetím. Naváže na krajana Alpo Suhonena, který si ještě dřív, než se v roce 2000 v Chicagu zapsal do dějin jako první evropský vládce střídačky v moderní éře vedle Ivana Hlinky, klestil cestu nižšími severoamerickými soutěžemi. Už v sezoně 1989/90 vedl Moncton Hawks v AHL, o sedm let později se stal na přechodnou dobu koučem Chicago Wolves v IHL a pak AHL.
Jinak kluby ponechávaly Evropany v rolích asistentů a trenérů brankářů, než by jim svěřily roli hlavního kouče. Jaroslav Modrý dělá asistenta ve Springfieldu. V Rochesteru působil Václav Prospal, než povýšil na pozici asistenta v St. Louis. Jussi Ahokas je v Coloradu historickou raritou. Jak dobrý je trenér, prověří AHL zase víc než OHL. Nemusí trvat dlouho, aby se posunul ještě výš.
Evropští trenéři v AHL:
- Jussi Ahokas (Finsko) hlavní kouč - Colorado
- Nate DiCasimirro (Itálie) asistent kouče - Bakersfield
- Leo Luongo (Itálie/Francie) trenér brankářů - Charlotte
- Jaroslav Modrý (Česko) asistent kouče - Springfield