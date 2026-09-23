Místo toyoty musel vzít žigulíka. Kanonýr Nový slaví 75 let, loučil se vedle Jágra
Slavný hokejový kanonýr a rekordman v počtu ligových i reprezentačních gólů Milan Nový slaví 75. narozeniny.
V rozhovoru pro deník Sport a web iSport se vrací ke slavnému vítěznému gólu proti Kanadě na Canada Cupu 1976 i k momentu, kdy mu komunistický režim odepřel získanou odměnu v podobě auta.
Někdejší útočník Kladna, Jihlavy či Washingtonu sledoval na konci kariéry v jednom útoku i začínajícího Jaromíra Jágra a dnešní hokej nadále aktivně navštěvuje.
Jeho rekord už asi nikdo nepřekoná. Milan Nový nastřílel neskutečných 594 gólů v lize a za reprezentaci. Nejvíc ho proslavil zásah proti kanadskému brankáři Rogatienu Vachonovi na prvním Canada Cupu. Tým Československa senzačně zvítězil 1:0. „Porazit tak slavné hráče, z nejlepší ligy na světě a ještě v Kanadě, to se podaří jednou za život,“ řekl kat javorových listů. Od turnaje uplynulo půl století, legendární kanonýr se dožívá 75 let. „Letí to, že jo?“ povzdechl si.
Měl však úžasný nos na góly a cit pro zakončení. Vynikal pozoruhodně úsporným pojetím hry. Milan Nový si uměl najít místo. Nebál se postavit před branku, měl instinkt zabijáka. V nejvyšší domácí soutěži by se nenašel brankář, jehož nepřekonal. Historický záznam 474 gólů v československé lize přetrvá věky.
Válel v časech, kdy hokejisté nesměli odcházet do ciziny, hrálo se míň zápasů. V deseti sezonách z patnácti nasypal Nový v nejvyšší soutěži aspoň třicet gólů, jednou mu chyběla jediná trefa. Třikrát se dostal přes čtyřicet. Rekordních 59 zářezů v ročníku 1976/77 vypadá jak z jiného světa. Stačilo mu k nim 44 utkání.
„Není to tak, že přijdete a góly tam padají samy. Střelbu jsem cvičil. Začínal jsem s železnými puky z Poldovky, byly docela těžké. Střílel jsem s nimi na zahradě. Zakončení musíte trénovat navíc kvůli praxi, aby se zautomatizovalo. Určitě potřebujete mít vlohy, ale kdo chce být dobrý, musí pro to taky něco dělat. Člověk ví, kam pálí, najde si místa, odkud má největší šanci, ví, co zkusit. Musíte přemýšlet, ale ne moc. A mít štěstí. Taky jsem měl výborné spoluhráče. Franta Pospíšil mi nahrával na góly, přitom jsme to nikdy na tréninku necvičili. Vzadu byl vedle něj Franta Kaberle, v útoku Eda Novák a Bauer,“ vypočítával Nový.