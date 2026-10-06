Trest za prasečinu? 9 zápasů! Tolik vyfasoval hráč Wolves, přibývají další svědectví
- Hráč týmu Pilsen Wolves byl podle zdrojů Sportu potrestaný zákazem činnosti na devět utkání.
- Verdikt ještě není oficiální, jednání byl údajně přítomný i sám hráč se zákonným zástupcem.
- Trenér Adam Jonák zaslal prohlášení s tím, že rozhodnutí DK respektuje a dál nechce celou záležitost medializovat.
Jde o situaci v deváté třídě, ale i tak zápas kategorie U15 vyvolal spoustu emocí napříč hokejem. Jak už jsme informovali, šéf plzeňské mládeže Jaroslav Špaček se důrazně ohradil proti způsobu, jakým hráč Pilsen Wolves atakoval 15letého Tobiáše Pulpána.
Dneska se tím zabývala disciplinární komise, která podle informací webu iSport zastavila obránci činnost na devět utkání. Oficiálně to však zatím nikdo nechce komentovat. Trenér Wolves Adam Jonák pouze potvrdil, že verdikt zná. „Respektujeme ho,“ uvedl v krátké reakci.
Disciplinární komise se zabývala incidentem, který se stal před týdnem v sobotu. Za rozhodnutého stavu 7:1 si kontroverzní hráč hostů vyhlédl mnohem drobnějšího šikulu Pulpána, pronásledoval ho po celém hřišti, v následné bitce pak menší útočník přišel o helmu, upadl na led a skončil v bezvědomí.
Špaček mluvil o úmyslu a ostře zkritizoval trenéra Adama Jonáka a jeho postoj. Zároveň připomněl některé další incidenty z minulosti, které souvisejí s diskutabilními herními praktikami klubu Wolves.
Verdikt disciplinární komise zatím není veřejně známý, podle zdrojů Sportu ale je následující: stopka na devět utkání s tím, že se tím ještě bude dodatečně zabývat i výkonný výbor svazu.
Trenér Jonák, jenž stál na střídačce, už v dřívějším vyjádření důrazně odmítl jakýkoliv úmysl. „Rozhodně jsem svěřence nenabádal, aby někoho zranil,“ uvedl. Během dneška už se k tomu nechtěl vyjadřovat, pouze redakci zaslal krátké vyjádření. Z něj ale vyplývá, že verdikt disciplinárky už zná.
„Během utkání došlo mezi dvěma hráči k potyčce a následnému incidentu, který nás samozřejmě všechny mrzí. Celou situací se zabývala disciplinární komise, která již ve věci rozhodla, a její rozhodnutí respektujeme. Z naší strany proto považujeme celou záležitost za uzavřenou a nechceme ji dále medializovat ani komentovat. V tuto chvíli je pro nás nejdůležitější, aby se zraněný hráč co nejdříve uzdravil a mohl se vrátit zpět na led,“ uvedl Jonák.
Výši trestu nechtěl komentovat ani Špaček, někdejší obránce a olympijský šampion z Nagana, jenž věc řeší z pozice šéfa mládeže plzeňského klubu.
Přicházejí další svědectví
„Oficiálně žádný verdikt ještě nemáme, takže se k tomu nechci vyjadřovat,“ uvedl během odpoledne. Den předtím ale iSportu poskytl otevřený rozhovor, v němž vyjádřil rozhořčení z toho, k čemu ze strany potrestaného hráče došlo.
„Přece není náhoda, že hráč hraje za zápas jenom pár minut, potom je do hry poslaný a udělá takovou prasečinu? My přece musíme hráče chránit! Ale jediné řešení je podle mě donutit toho samotného hráče, aby pověděl, jak to bylo. Jestli to bylo z jeho hlavy, nebo ne,“ reagoval Špaček.
Jednání komise byl podle zdrojů iSportu přítomný i sám potrestaný hráč (redakce jeho jméno zná, ale vzhledem k tomu, že mu ještě nebylo patnáct, jeho jméno nezveřejňuje) i jeho zákonný zástupce.
Hon na čarodějnice, zní z klubu
Reportérům webu iSport se během dne shromáždily další důkazy o nečisté hře ze strany Wolves. Zdroje přímo z klubu však mluví o honu na čarodějnice s tím, že jde o zhrzené rodiče, kteří Wolves chtějí pošpinit.
„I my máme spoustu videí, kterými bychom se mohli hájit. Ale nechceme to tahat na veřejnost,“ uvedl anonymně jeden z lidí, pohybující se v okolí klubu.
Celý incident, včetně způsobu, jakým potrestaný soupeře po ledě pronásledoval, původně zveřejnil na Instagramu Lukáš Pulpán, stále aktivní obránce, jenž dříve hrával v extralize, mimo jiné za Plzeň, a teď působí jako kapitán druholigového Sokolova.
Jeho syn má stále zdravotní potíže a není jisté, kdy se vrátí zpátky do akce.
V hokejovém zákulisí hodně rezonuje i kritika rozhodčích, kteří vůbec dovolili, že k bitce došlo.
Více informací přineseme ve středu.