Nazlobený Špaček o prasečině na deváťákovi: Trenéry jako Jonák musíme dostat pryč!
Šéf plzeňské mládeže Jaroslav Špaček veřejně zkritizoval trenéra Adama Jonáka po vážném zranění patnáctiletého hokejisty Tobiáše Pulpána.
Mladý útočník musel kvůli obnoveným bolestem hlavy strávit další tři dny v nemocnici pod dohledem lékařů.
Plzeňský klub zaslal videozáznamy disciplinární komisi a požaduje exemplární tresty pro oddíl Pilsen Wolves.
Už několik dní v sobě dusí vztek. Teď se někdejší obránce Jaroslav Špaček, olympijský vítěz z Nagana a šéf plzeňské mládeže, veřejně ozval s drsnou kritikou praktik trenéra Adama Jonáka. Právě ten vede tým, jehož hráč likvidačně atakoval a zranil 15letého Tobiáše Pulpána. „Takový člověk by měl z hokeje zmizet! Měl by být exemplárně potrestaný,“ zlobí se hokejová legenda. Má za to, že kontroverzní trenér opakovaně posílá hráče na led s jasným záměrem. Situace je o to mrzutější, že mladý útočník musel znovu do nemocnice. Špaček pro iSport nešetří ostrými slovy.
O co jde? Minulý víkend v sobotu se hrál zápas hokejových deváťáků mezi Plzní a Pilsen Wolves, kdy za rozhodnutého stavu 7:1 si kontroverzní hráč hostů vyhlédl mnohem drobnějšího šikulu Pulpána. Nejdřív ho pronásledoval po ledě, při následné bitce spadla plzeňskému mladíkovi helma, a když se skácel k zemi, praštil se hlavou o led. Měl ji rozraženou, byl v bezvědomí a putoval do nemocnice. Odnesl to čtyřmi stehy. Web iSport kontaktoval Špačka, jenž má v klubu celou mládež na starost, aby se k situaci vyjádřil. Svolil až po několika dnech.
Co je v případu nového?
„Bohužel to, že mladému Pulpánovi se vrátily bolesti hlavy, takže musel znovu na tři dny do nemocnice. Až na začátku týdne šel na revers domů, aby se vůbec chvíli vyspal, protože byl pořád ve stresu. Hlavu má nateklou, čekají ho další ošetření, hokej teď hrát nesmí. Musíme si všichni jenom přát, aby byl v pořádku.“
O to větší vztek máte?
„Ano! (důrazně) Dusím ho v sobě už od doby, co se to stalo. Musel jsem si dát chvíli odstup, abych se k tomu mohl vyjádřit. Je strašný, co se děje! Není možné, aby si mohl trenér (Adam Jonák) něco takového dovolit. Video jsme poslali na disciplinární komisi, protože to není poprvé, kdy ten samý hráč, co zranil Tobiáše, něco podobného udělal. Celkově je s Wolves problém.“
Také jsem slyšel už o jiných případech zranění…
„V minulé sezoně zranili jiného malého kluka, stalo se to i synovi Martina Hanzala, bývalého útočníka, v Budějovicích. Také s ním jsem o tom mluvil, taky je z toho vytočený. V sezoně byla zlomená ruka v Chomutově, před lety další zlomeniny, dokonce klíční kosti. Pamatuju si, že když můj mladej před pár lety hrál v Rokycanech a měli hrát proti Wolves, tak tam trenéři vůbec nechtěli jezdit! Protože u nich je to vždycky o hubu. Tehdy v klubu dostali disciplinární trest, že nenastoupili, ale pořád lepší, než aby si nechali někoho zranit. Opakuje se to pořád dokola. Stejný klub, stejný trenér. Už toho mám plný zuby. A nejenom já, i další lidi z hokejového prostředí. A ještě jedna věc mi strašně vadí.“
Svaz by se měl zamyslet
Jakou máte na mysli?
„Pan Jonák ani někteří další trenéři nemají vůbec českou licenci. Udělali si ji někde v Americe, což ale vůbec nehraje roli. Někdo jim to na svazu schválil, přitom čeští kouči jsou nucení, aby dva roky studovali nejvyšší licenci. Pak přijede někdo z Ameriky a nikdo neřeší, co umí. A to vůbec nemluvím o tom, že dokonce jeden trenér u mládežnické reprezentace má stejnou licenci! Nechci jmenovat, ať si to každý přebere sám. To je přece hrozně špatně. Svaz by se měl zamyslet.“
Mluvil jste o tom i s Martinem Hanzalem, jehož syn si také prožil nevybíravý zákrok od zmiňovaného hráče Wolves?
„Ano, dlouho jsme to řešili. Mě nezajímá, že někdo má tři vysoký školy, a potom se svým týmem předvádí tohle? My chceme, aby se o mládež v Česku starali edukovaní trenéři. Aby se nestávalo, že budou posílat na led hráče s tím, aby někoho zranili! Pokud tohle svaz nevidí a nepadnou exemplární tresty, nikam se neposuneme.“
Co si myslíte, že by se stalo, kdyby Lukáš Pulpán, sám někdejší extraligový hráč, byl přímo v hledišti a viděl by, jak o hlavu statnější soupeř, v tomto ohledu už známá firma, po ledě nahání jeho syna? A pak ho zmlátí? To bych asi jako otec také těžce nesl…
„My jsme si s Lukášem hned večer volali. A říkal mi, že jejich trenér měl opravdu velké štěstí, že na stadionu nebyl. Protože kdo ví, jestli by se udržel, kdyby byl přímo na místě. Žádný táta nechce něco takového vidět.“
Jste na základě dalších informací i svědeckých výpovědí přesvědčeni, že trenér Jonák na led o hlavu většího hráče poslal schválně? Aby soupeře zranil?
„Ano, navíc to není poprvý. Viděl jste záběr, jak ho po ledě nahání?“
Viděl.
„Z toho je to přeci jasný. To je hráč, který moc nehraje. Na disciplinární komisi jsme poslali i další záběry. I když nastupoval v útoku, najednou byl poslaný v jednom případě do obrany. Na jiném videu je vidět, jak si ho trenér zavolal na střídačku. Potom začal jezdit za hráčem, který byl na druhém křídle! A pronásleduje ho. Videa jsou jasná. My jenom čekáme, že se s tím konečně bude něco dělat.“
Trenér, i když má nevalnou pověst v prostředí mládežnického hokeje právě kvůli podobným opakovaným incidentům, se veřejně pochopitelně hájí…
„No jasně. Jsou i další svědectví, ale on se pak vymlouvá, že za nic nemůže, že ho situace mrzí a takový ty řeči. Bla bla. Že za nic nemůže, nic špatného neudělal. Ale pak přijde další zápas a je to znovu. Z jeho strany jsou to jenom podlé lži. Už v minulosti ten samý hráč, co zranil mladého Pulpána, za drsný atak dostal flastr na šest utkání. Ale je těžké trenéra chytit za ruku a tohle mu dosvědčit.“
Být v Plzni, okamžitě končí
Donesly se k vám další informace o inkriminovaném zápase, o němž se bavíme?
„Mluví se i o tom, že v kabině tomu klukovi, co mladýho Pulpána napadl, měli pak ostatní tleskat… Že je kouč k tomu vyzval, že prý takhle se má bojovat za tým. Ale to nechci hodnotit, protože jsem u toho nebyl. Jestli to tak bylo, je to přece strašný. Ale přece není náhoda, že hráč hraje za zápas jenom pár minut, potom je do hry poslaný a udělá takovou prasečinu? My přece musíme hráče chránit! Ale jediné řešení je podle mě donutit toho samotného hráče, aby pověděl, jak to bylo. Jestli to bylo z jeho hlavy, nebo ne.“
Kontaktovali jste jako klub trenéra Jonáka se žádostí o vysvětlení?
„Ne, tohle je záležitost disciplinární komise.“
Jaký by měl být podle vás trest?
„Nechci předjímat, ale nejsem jediný, kdo si myslí, že by měl být suspendovaný a exemplárně potrestaný! Můžu říct, že kdybych někoho takového měl v plzeňské mládeži, okamžitě s ním ukončím spolupráci. Nikdo takový v hokeji nemá mít místo. Že by někdo takový vychovával naší mládež? Absolutně ne.“
Když se vrátíme k talentovanému útočníkovi Pulpánovi, kdy by se mohl vrátit na led?
„Hokej miluje, nemůže bez něj být. Je to jeden z nejlepších útočníků v kategorii. Ale teď nevíme. Na prvním místě je zdraví, takže uděláme maximum, aby byl v pořádku. Nemůže si teď ani nasadit helmu, jak má rozbitou hlavu. A jak už jsem zmínil, musel se vrátit na pár dní do nemocnice po tom zákroku, teď už je zpátky doma. Ale lékaři ho budou dál monitorovat. Musíme ho nechat doléčit. Když o něm mluvím, o to větší vztek se mnou lomcuje…“