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Bývalý trenér Česka Jalonen nečekaně končí kariéru uprostřed sezony: Energie vyprchala

Kapitán hokejové reprezentace Roman Červenka a trenér Kari Jalonen na střídačce
Kapitán hokejové reprezentace Roman Červenka a trenér Kari Jalonen na střídačceZdroj: Michal Beránek / Sport
Trenér Kari Jalonen
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ČTK, iSport.cz
Hokej
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Bývalý trenér českých hokejistů Kari Jalonen po pár měsících angažmá ve finském mistrovském klubu Tappara Tampere ukončil kariéru. Vedení překvapivé rozhodnutí oznámil dnes ráno, s tím, že už nemá potřebnou energii. S hokejem se finský odborník loučí v 66 letech. Tappara, v níž působí i útočník Ondřej Pavel, převzal po Jalonenovi podle klubového webu jeho asistent Fredrik Norrena.

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„Mám pocit, že hnací silou celé mé trenérské kariéry byl určitý vnitřní drajv - síla, která mě i mou práci posouvala vpřed. Nyní si uvědomuji, že tato energie vyprchala a dospěl jsem k závěru, že moje trenérská dráha končí,“ uvedl Jalonen.

Konec po třinácti zápasech

U české hokejové reprezentace působil v letech 2022 až 2023, pak ho vystřídal Radim Rulík. Na mistrovství světa v roce 2022 dovedl Jalonen české hokejisty k bronzu, první medaili po deseti letech.

Tappaře poděkoval finský trenér za příležitost. Opustil ji na 11. místě tabulky a necelé dva měsíce po zahájení ligové sezony. Na střídačce týmu z Tampere strávil třináct utkání.

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