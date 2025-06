Hvězda F1 Max Verstappen zamířil ze skandální VC Španělska do Česka: Víme, co dělá v Praze!

Čeští fanoušci královny motosportu jsou v pohotovosti! V neděli večer přistál v Praze soukromý letoun, na jehož palubě seděl úřadující mistr světa Max Verstappen (27), který přicestoval přímo ze závodu ve Španělsku. Co slavného závodníka přivedlo do Česka?

Na nedělní závod ve Španělsku nebude Max Verstappen vzpomínat s úsměvem na rtech. Za kolizi s Georgem Russellem (27) ho komisaři odměnili penalizací, která jej odsunula až na 10. místo. K tomu vyfasoval rodák z Belgie také trestné body, kterých má momentálně na kontě tolik, že stačí už pouze jeden jediný k tomu, aby mu byl zakázán start.

Rovnou po závodě skočil Verstappen do letadla a nabral směr, který překvapil a zároveň potěšil především české fanoušky. Soukromý letoun úřadujícího mistra světa totiž před 20. hodinou přistál v Praze. Noc pak strávil jezdec stáje Red Bull Racing v luxusním hotelu Four Seasons v srdci metropole.

Přesto, že Verstappen by nejspíš včerejšek po pracovní stránce nejraději vymazal z paměti, ráno na jeho náladě nebylo nic znát a při přesunu z ubytování se ochotně fotil a podepisoval fanouškům na ulici. Nejen ti, kteří měli možnost se s Maxem setkat ale uvažovali nad tím, co slavného závodníka do Česka přivedlo.

Důvodem jsou pracovní povinnosti. V pondělí totiž hvězda F1 natáčí reklamu pro firmu Heineken, která je sponzorem několika závodů královny motosportu. Max byl například už v minulosti tváří jejich kampaně propagující nealkoholické pivo.

V české metropoli se ale čtyřnásobný mistr světa moc dlouho nezdrží. Odcestovat by měl ještě během pondělního dne.