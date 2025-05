EURO U21 2025: program zápasů, výsledky, skupiny, kdy hrají Češi?

Mistrovství Evropy do 21 let se bude konat od 11. června na Slovensku. Lvíčata se ve své náročné skupině potkají s Anglií, Německem a Slovinskem. Reprezentační výběr Jana Suchopárka však má ambice na postup. Kompletního průvodce EURO U21 2025 najdete v článku.

Kdy hrají Češi na EURO U21 2025?

ČESKO U21 - Anglie U21 (čtvrtek 12. června, 21:00)

(čtvrtek 12. června, 21:00) ČESKO U21 - Německo U21 (neděle 15. června, 21:00)

(neděle 15. června, 21:00) ČESKO U21 - Slovinsko U21 (středa 18. června, 21:00)

Program ME ve fotbale do 21 let 2025

Datum a čas Zápas Skupina Místo konání 11.06., 18:00 Slovensko – Španělsko A Bratislava 11.06., 21:00 Itálie – Rumunsko A Trnava 11.06., 21:00 Polsko – Gruzie C Žilina 11.06., 21:00 Portugalsko – Francie C Trenčín 12.06., 18:00 Ukrajina – Dánsko D Prešov 12.06., 21:00 Finsko – Nizozemsko D Košice 12.06., 21:00 Německo – Slovinsko B Nitra 12.06., 21:00 ČESKO – Anglie B Dunajská Streda 14.06., 18:00 Španělsko – Rumunsko A Bratislava 14.06., 21:00 Slovensko – Itálie A Trnava 14.06., 21:00 Portugalsko – Polsko C Trenčín 14.06., 21:00 Francie – Gruzie C Žilina 15.06., 18:00 Anglie – Slovinsko B Nitra 15.06., 18:00 Finsko – Ukrajina D Košice 15.06., 21:00 ČESKO – Německo B Dunajská Streda 15.06., 21:00 Nizozemsko – Dánsko D Prešov 17.06., 18:00 Gruzie – Portugalsko C Trenčín 17.06., 18:00 Francie – Polsko C Žilina 17.06., 21:00 Rumunsko – Slovensko A Bratislava 17.06., 21:00 Španělsko – Itálie A Trnava 18.06., 18:00 Dánsko – Finsko D Košice 18.06., 18:00 Nizozemsko – Ukrajina D Prešov 18.06., 21:00 Slovinsko – ČESKO B Dunajská Streda 18.06., 21:00 Anglie – Německo B Nitra Program play off EURO U21 2023 sobota 21. 06., 18:00 1C vs. 2D 1. čtvrtfinále sobota 21. 06., 21:00 1A vs. 2B 3. čtvrtfinále neděle 22. 06., 21:00 1B vs. 2A 2. čtvrtfinále neděle 22. 06., 21:00 1D vs. 2C 4. čtvrtfinále středa 5. 7. semifinále středa 5. 7. semifinále sobota 8. 7. finále

Skupiny EURO U21 2025

Česká fotbalová reprezentace do 21 let se pod vedením Jana Suchopárka probojovala z baráže mezi šestnáct účastníků finálového turnaje. Finální podobu skupin určil los v Bratislavě.

Skupina A Itálie, Rumunsko, Slovensko, Španělsko Skupina B ČESKO, Německo, Anglie, Slovinsko Skupina C Francie, Gruzie, Polsko, Portugalsko Skupina D Dánsko, Finsko, Nizozemsko, Ukrajina

Nominace Česka na EURO U21 2025

Nominace trenéra Jana Suchopárka ještě není známá. Článek aktualizujeme.

Vstupenky na fotbalové ME U21 na Slovensku

Vstupenky na zápasy mistrovství Evropy U21 se pohybují od 12 eur. Finálový duel nejlevněji vyjde na 20 eur. Vstupenky můžete pořídit na oficiálním webu EURO U21.

Fáze 1. kategorie 2. kategorie VIP Skupiny 15 eur 12 eur 149 eur Čtvrtfinále a semifinále 20 eur 16 eur 179 eur Finále 25 eur 20 eur 199 eur

Kde sledovat ME U21 2025 ve fotbale živě?

Tradičně se o vysílání české reprezentace do 21 let postará ČT sport, případně bude k dispozici online platforma ČT sport Plus.

Česko v kvalifikaci na EURO U21 2025

Česká reprezentace do 21 let se probila na EURO U21 2025 skrze kvalifikační skupinu I, ze které s velkým štěstím postoupila do baráže. Největším zklamáním byla prohra 1:2 na Islandu a debakl 0:5 v Dánsku. Mužstvo Jana Suchopárka však zabralo a získalo klíčové druhé místo v baráži. V té potkalo sebevědomou Belgii, přes kterou postoupilo po výsledcích 2:0 a 1:1.

SKUPINA I 12.09., 18:30 Island U21 Česko U21 2:1 13.10., 18:00 Česko U21 Wales U21 1:1 17.10., 18:00 Česko U21 Dánsko U21 0:0 26.03., 17:30 Česko U21 Island U21 4:1 06.09., 14:30 Litva U21 Česko U21 1:2 10.09., 18:00 Dánsko U21 Česko U21 5:0 11.10., 18:30 Wales U21 Česko U21 1:2 15.10., 18:00 Česko U21 Litva U21 3:0 BARÁŽ 15.11., 20:00 Belgie U21 Česko U21 0:2 19.11., 17:30 Česko U21 Belgie U21 1:1

Herní systém a postupový klíč EURO U21 2025

16 účastníků je rozděleno do čtyř skupin po čtyřech týmech, z každé skupiny postoupí dva nejlepší do play off. Od čtvrtfinále se bude hrát klasicky na jeden zápas.

Co rozhoduje o pořadí ve skupině v případě rovnosti bodů:

Lepší vzájemný zápas

Lepší skóre ve vzájemném utkání

Vyšší počet vstřelených gólů ve vzájemném zápase

Celkové skóre

Celkově vyšší počet branek

Pokud dva týmy remizují v posledním hracím dnu skupiny a mají stejný počet bodů, vstřelených i inkasovaných branek, rozhodne o jejich pořadí penaltový rozstřel. To ovšem neplatí, pokud mají stejný počet bodů více než dva týmy, nebo pokud jejich pořadí nerozhoduje o postupu.

Počet žlutých, případně červených karet

Vyšší koeficient UEFA

Los

Češi na EURO U21

Rok Pořadatel Umístění Trenér 2000 Slovensko 2. místo Karel Brückner 2002 Švýcarsko 1. místo Miroslav Beránek 2007 Nizozemsko nepostoupili ze základní skupiny Ladislav Škorpil 2011 Dánsko 4. místo Jakub Dovalil 2015 Česko nepostoupili ze základní skupiny Jakub Dovalil 2017 Polsko nepostoupili ze základní skupiny Vítězslav Lavička 2021 Maďarsko a Slovinsko nepostoupili ze základní skupiny Karel Krejčí 2023 Gruzie a Rumunsko nepostoupili ze základní skupiny Jan Suchopárek

Vítězové ME ve fotbale do 21 let od roku 2000