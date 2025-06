Double McLarenu. Piastri vyhrál, Norris dojel druhý. Verstappen skončil až desátý

Piastri navázal na triumf v kvalifikaci a na úvod druhé třetiny šampionátu se dočkal prvního triumfu po přesunu seriálu do Evropy a třetích místech v Imole a Monaku. Norrisovi v čele průběžného pořadí odskočil na desetibodový rozdíl. Verstappen, který v Barceloně vyhrál předchozí tři ročníky, teď na lídra ztrácí 49 bodů.

Piastri zvládl start z pole position, za něj se před Norrise posunul Verstappen, ale ve 13. z 66 kol si britský pilot vzal pozici zpět. Nizozemský obhájce prvenství vsadil na rychlé trati na tři zastávky v boxech, zatímco piloti McLarenu na dvě. Podruhé zajeli do boxů bezprostředně po třetím Verstappenově pit stopu a vrátili se na trať před něj, všichni tedy měli v té chvíli zhruba stejné podmínky, co se stáří pneumatik týká.

Poklidné finále se ale nekonalo, protože na drama v koncovce založila porucha mercedesu Andrey Antonelliho, po níž vyjel na trať safety car. Piloti to okamžitě využili k další zastávce v boxech a Verstappen jediný dostal tvrdou sadu gum, protože měkčí už vyčerpal. Znamenalo to pro něj nevýhodu, navíc bezprostředně po restartu závodu do zbývajících šesti kol, po němž oba mclareny bez problémů uhájily pozice, dostal drobný smyk a předjel ho Leclerc.

Verstappen naopak ustál tvrdý souboj s Georgem Russellem z Mercedesu, ale dvě kola před cílem se mezi nimi odehrál incident, při němž čtyřnásobný mistr světa do britského soupeře úmyslně najel. Souboj navíc prohrál a k dovršení všeho po projetí cílem obdržel penalizaci.

Šampionát bude pokračovat za dva týdny v Kanadě, poté se znovu na dalších šest Velkých cen vrátí do Evropy.

Výsledky Velké ceny Španělska formule 1

1. Piastri (Austr./McLaren) 1:32:57,000, 2. Norris (Brit./McLaren) -2,471, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -7,984, 4. Russell (Brit./Mercedes) -11,359, 5. Hülkenberg (Něm./Sauber) -13,648, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) -15,508.

Průběžné pořadí MS (po 9 z 24 závodů): 1. Piastri 186, 2. Norris 176, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) 137, 4. Russell 111, 5. Leclerc 94, 6. Hamilton 71.

Pohár konstruktérů: 1. McLaren 362, 2. Mercedes 159, 3. Red Bull 144, 4. Ferrari 165, 5. Williams 54, 6. Haas 26. Obecné informace