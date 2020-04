Mise Chicago! Kondiční kouč o drilu se Satoranským i povyku kolem LeBrona

Jejich spolupráce se vyplatila už vloni v září. Pamatujete na historickou jízdu českých basketbalistů na mistrovství světa v Číně? Byl za tím i podpis kondičního experta Michala Miřejovského, jenž sám hrál za Pardubice nejvyšší basketbalovou soutěž.

Martina Kříže dostal v expres čase zpět po přetržené achilovce, pro lepší aklimatizaci naordinoval všem speciální brýle... A když Tomáš Satoranský viděl, jak se i díky přípravě stal jednou z hlavních tváří celého šampionátu, zrodil se mu v hlavě plán. „Mířo, nechtěl bys mi pomoct i v NBA?" zeptal se ho jednou. A kondiční specialista národního týmu Michal Miřejovský přikývl.

„Tomáš je absolutní profík a v rámci přípravy se snaží dělat maximum. Když jsme se spolu během minulého léta bavili, padlo i to, že v NBA se některé věci tolik neřeší, takže jsme diskutovali o jídle, spánku a následně se domluvili i na tříměsíční spolupráci přímo v USA," popsal zrod kooperace s českým rozehrávačem trenér.

Satoranský se tou dobou stal zrovna čerstvou akvizicí Chicaga Bulls a nejlépe placeným českým sportovcem. Bylo mu jasné, že po náročném létě bude potřebovat sakra kondičku, aby zvládl další ničivou porci zápasů v NBA na pozici prvního rozehrávače.

Jak ale co nejlépe eliminovat únavu a možná zranění? Klíč měl držet právě bývalý voják Miřejovský, který za patnáct let u leteckých sil armády ČR absolvoval mise na Islandu a v Iráku, kde učil piloty, jak přežít, a kde piloval jejich kondici.

Teď přišla na řadu mise Chicago. „Hlavní část se odehrávala kolem domácích zápasů. Našel jsem v Chicagu posilovnu, kterou má Tomáš asi minutu od bytu. Tři hodiny před utkáním jsme tam mívali třiceti až čtyřiceti minutovou přípravu, kdy jsme pracovali na aktivaci těla a mobilitě, a potom už Tomáš odjížděl rovnou do haly na utkání. Hráči v NBA se o veškerou přípravu musí starat individuálně, což je rozdíl třeba oproti reprezentaci, kde se vše dělá týmově a je to řízené. V NBA jsou spolu maximálně skupinky dvou tří hráčů, které se na hřišti protáčejí před zápasem," objasnil Miřejovský.

Šlachovitý Saty nabírat nechce

Fofr to byl hlavně v úvodu sezony, první měsíc a půl, kdy se český basketbalový dispečer v novém městě stále zabydloval. Musel stíhat tréninky, dolaďovat věci v klubu i podílet se na stavbě zázemí pro manželku a čerstvě narozenou dceru Sofii Giu.

„Postupně jsme naši spolupráci přizpůsobovali, i pro Tomáše to bylo nové, mít osobního trenéra. Já jsem mu byl během týdne prakticky neustále k dispozici a přijel jsem za ním, kdykoli potřeboval," vysvětlil Miřejovský.

Osobní příprava se ovšem neomezovala jen na zápasy doma, víc času na ni bylo naopak při duelech na hřištích soupeřů. Miřejovský musel fungovat po vlastní ose, včetně zařizování letecké dopravy a ubytování.

„Vždy jsem se snažil bydlet tak, abych se mohl za Tomášem do týmového hotelu dostat během pěti minut. Při venkovních zápasech jsme měli nejvíc prostoru, protože tam byl bez rodiny. Na pokoji jsme se mohli věnovat protahování a dalšímu," řekl kondiční expert.

„Během sezony jsme vše směřovali k regeneraci. Prakticky každý druhý až třetí den se hraje, náročnost programu jsem si plně uvědomil až tam. Na výjezdech jsem se Tomášovi staral navíc i o jídlo, které si každý hráč musí řešit sám," uvedl Miřejovský, který tak občas obědval nejen s českým hráčem, ale i dalšími hvězdami Bulls.

Uprostřed spoluhráčů proto občas padla otázka i na možné nabrání hmoty.

Jenže pro Satoranského hru, dynamiku a schopnosti jsou přece jen ideální jeho aktuální parametry: 200 centimetrů a 95 kilogramů. „Tomáš je stavbou těla šlachovitý typ, ale nemyslím si, že by měl výraznější problémy s nízkou hmotností, o jeho váze jsme se bavili už víckrát, on je se současným stavem spokojený, a to i silově. Necítí tedy, že by potřeboval přibrat," doplnil Miřejovský.

V průběhu současné (koronavirem přerušené) sezony pak Satoranský nasbíral 9,9 bodu, 3,9 doskoku či 5,4 asistence na zápas.

Šílenství kolem LeBrona

A tam, kde byla práce, přišla i odměna. Během tříměsíční mise na běžná turistická víza zažil bývalý hráč Pardubic vedle posiloven a drilu věhlasnou NBA i z VIP stránky. „Díky Tomášovi jsem měl přístup do family roomu uprostřed haly, kde se potkávají členové rodin hráčů i zástupci klubu. Celý pobyt v USA pro mě byl neskutečný zážitek, protože NBA jsem odmalička sledoval," netajil se.

Před duelem s Atlantou stál vedle legendy Vince Cartera, proti Houstonu sledoval rozcvičku Jamese Hardena a rovněž viděl i šílenství kolem LeBrona Jamese a jeho LA Lakers.

„Saty mi už předem říkal, že při zápasech s Lakers bývá půlka haly žlutá. Jsou v Americe tak oblíbení, že mají domácí prostředí i venku. A když přijel LeBron, bezpečnostní opatření i zájem diváků byly trojnásobně větší. On má v USA neskutečně fanoušků a je fenoménem," líčil Miřejovský. Co ovšem teď, když má NBA kvůli koronaviru již přes měsíc pauzu?

Český kondiční specialista je už doma, naopak Satoranský dál zůstává v USA, jelikož neví, zda se bude sezona dohrávat. Fyzický dril tak probíhá po internetu. „Jsme teď v kontaktu každý druhý den a snažíme se Tomáše udržovat v provozuschopném stavu. Při třech trénincích týdně máme jeden na horní polovinu těla, druhý je zaměřený na nohy a třetí na kardio, tedy na určité zadýchání," objasnil Miřejovský, který v rámci videohovoru buď předcvičuje, nebo Satoranskému slovně koriguje techniku cviků.

Místo speciálních strojů si pak rozehrávač Bulls musí doma vystačit s činkami, gymnastickým balonem nebo natahovacími gumami. „Jako těžší závaží využívá barely s vodou do domácích automatů. Ty jsou na tohle dobré, navíc jsme asi třetinu upustili, aby se voda hýbala a některé cviky tak cíleně ztěžovala. Je to dobré cvičení na střed těla, protože barel na skoro dvacet litrů už má větší váhu. Podmínky jsou teď bojové, je třeba improvizovat," dodal smířeně Miřejovský.

Na druhou stranu, povídejte však zrovna jemu něco o bojových podmínkách....