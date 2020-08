Smíšek, kterého kosí zdraví. Případ nečekaného střelce Juliše

Když Sparta na jaře 2016 došla až do čtvrtfinále Evropské ligy, Lukáš Juliš byl jednou ze stěžejních postav trenéra Zdeňka Ščasného. Zkušený kouč vyndal ze sestavy matadora Davida Lafatu a do velkých bitev poslal jednadvacetiletého mladíka, který splácel důvěru vstřelenými góly. Jenže tehdy ještě nadějný útočník slušně rozjetou kariéru nedokázal posunout na další level. A to i kvůli zrádnému zdraví. Nyní se o to pokouší znovu.