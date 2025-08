Dva direkty pro Hradec. Horejše mrzí zhoršená defenziva, stále čeká na Slončíka

Po utkání s Karvinou se omlouval David Horejš fanouškům. Druhý poločas označil za jeden z nejhorších pod jeho vedením, slíbil zlepšení. Ale že by fotbalisté Hradce nastavili v Jablonci novou tvář? Vůbec. Start byl přímo tragický.

Už ve 2. minutě protančili Jawo s Nebylou na vlastní půli kolem svých soupeřů, rozehráli rychlý protiútok a Jan Chramosta ho zabijácky zakončil. „Hodně špatný vstup, jednoduchý souboj,“ láteřil Horejš. „To nejde, vždyť se na ten zápas chystáme celý týden. A to nám ještě pomohl VAR…,“ přikývl útočník Jakub Hodek.

Měl pravdu. Jen 11 centimetrů kopačky Vachtanga Čanturišvilliho za ofsajdovou linií znamenalo, že Jablonec nešel v 7. minutě do vedení 2:0. Vladimír Darida rozpačitě koukal na své spoluhráče, letargie ale pokračovala. Daniel Horák si ve 22. minutě příliš hrál s balonem, ten mu utekl a levonohý bek bolestivě došlápl na kotník Jana Chramosty. Někdy VAR bere, někdy dává, tady poslal hosty do deseti.

SESTŘIH: Jablonec - Hradec 2:0. Výhru řídil Chramosta, hosté dlouho v deseti • iSport.tv

„Jasná červená karta, nebudeme se vymlouvat. Mě spíš štve, z jaké situace přijde. Máme míč pod kontrolou, nezvládneme dotek… Tři nesmyly za sebou, to se na takové úrovni nemůže stávat,“ mrzelo Horejše. V tu chvíli byly osnovy zápasu jasně nalajnované, Hradec už se přes pár sympatických momentů přes silný Jablonec neprosadil a podruhé inkasoval.

Ambiciózní celek tak zůstává v tabulce s jedním bodem. Vyvíjí se tým opravdu tím směrem, aby se mohl do top šestky vmáčknout? Kouč Horejš to nevidí černě. „Na Slavii jsme odehráli skvělé utkání. Doma jsme s Karvinou propadli ve druhém poločase, i tak jsme měli tři stoprocentní gólové situace. A nyní jsme hráli v deseti. Progres bych hodnotil až někdy později. Ale mrzí mě branky, co dostáváme.“

Přijde ještě Slončík?

Je to tak, Hradec inkasoval v prvních třech utkáních hned šestkrát, na což nebyl v minulé sezoně vůbec zvyklý. Základní část v dubnu dokončil se čtvrtou nejlepší defenzivou a průměrem jedné obdržené branky na utkání. Jak kouč potvrdil, jde o primární věc, kterou v klubu řeší. Nejde jen o trojici Čihák-Petrášek-Uhrinčať, nedůrazy v soubojích provází Východočechy po celém hřišti.

Liga zkrátka ukazuje, jak jednou velebené týmy mohou velice rychle spadnout na zem. Na to upozornil i Luboš Kozel, který byl naopak vděčný za to, že jeho hráči dvě remízy se Spartou a Plzní na startu sezony potvrdili. „V tom jsem viděl největší nebezpečí zápasu – unést chválu veřejnosti a potvrdit to. Není to lehké ustát. Ukázal nám to Hradec v minulém kole po Slavii, kdy byl vynášen do nebes, a nyní vlastně i Karviná, která vedla ligu a teď prohrála se Zlínem,“ uvedl.

Pokud v Hradci spali po Slavii na vavřínech, nyní jsou bdělí, ostražití a připraveni výsledky zlomit. Příští možnost: derby s Pardubicemi. Přijdou ještě další posily? „Ani na to se nechci vymlouvat, mužstvo má kvalitu. Nějaký pohyb ještě může být. Všichni vědí, že máme zájem o Toma Slončíka, uvidíme, jak se to vyvine,“ připustil Horejš.

Dle zdrojů redakce by se měla situace kolem mladého ofenzivního záložníka rozhodnout v příštích dvou týdnech. Na straně Plzně záleží na dvou faktorech – definitivní rozhodnutí ohledně nahrazení Pavla Šulce a případný postup přes skotské Rangers. I přes zájem dalších klubů jsou Votroci v otázce příchodu zlínského odchovance na „pole position“.