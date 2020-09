Síla současné Sparty je zřejmá. Ale nelze opomíjet i nedostatky

Na první pohled to vypadá krásně. Tři zápasy, devět bodů, dvanáct nastřílených branek. K tomu průběžné první místo v tabulce. Sparta může být se vstupem do nového ročníku nadmíru spokojená.



Není pochyb, že Letenští konečně najeli na správnou cestu. V Karviné ustáli vývoj, který by je ještě před lety velmi pravděpodobně zadupal do země. Tentokrát však i za stavu 0:2 bylo cítit, že tým kolem Bořka Dočkala má na obrat. Nakonec ho taky dosáhl, navíc s velkou grácií a elegancí.



To je pro celou Spartu velmi důležité zjištění. Předchozí mače se Zbrojovkou a Sigmou jí totiž příliš neprověřily. Slezané už ano. Byť je na papíře rozdíl mezi oběma týmy obrovský, Karviná v úvodu sezony nevypadá vůbec špatně. Naopak, na kontě má už čtyři body, tohle byla vůbec její první porážka.

Na útulném stadionku se navíc nehraje vůbec jednoduše. Své o tom ví nejen Sparta, ale z nedávné minulosti i další giganti Slavia s Plzní. Povedený obrat, ostatně už druhý za poslední měsíce, vypovídá o vysokém sebevědomí, které mužstvo za pochodu čerpá. A samozřejmě taky o vysoké herní kvalitě.



Tyhle superlativy ale nesmí překrýt fakt, že se Pražané nadále potýkají i s nedostatky. Do hry rudých se opět vkradly individuální chyby, vlažný start byl v těžkém venkovním utkání na pováženou. To je něco, co musí Sparta ze svého repertoáru velmi rychle vyškrtnout.



Příště by se totiž tahle ospalost mohla těžce nevyplatit.

SESTŘIH: Karviná - Sparta 2:5. Velký Hložkův obrat, po čtyřech letech jsou Letenští v čele Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.