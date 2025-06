Dva týdny hrála náramný tenis, skolila i čtyřnásobnou pařížskou šampionku Igu Šwiatekovou a chystala se, že usedne na uvolněný trůn pro vítězku Roland Garros. Po 158 minutách finále, které přineslo působivé drama a již méně působivý tenis, však Aryna Sabalenková polykala slzy. „Tak strašně to bolí,“ zaklonila urostlá sedmadvacetiletá žena hlavu a rozplakala se. V životní sezoně, kterou pro ni ta současná je, prohrála světová jednička i druhé grandslamové finále. To první v Austrálii 5:7 ve třetí sadě s Američankou Madison Keysovou, není po neméně urputné bitvě 7:6, 2:6, 4:6 s její krajankou Coco Gauffovou.

Běloruska mohla žehrat na vlastní smůlu. V sobotu nepanovalo v červnové Paříži jaro ale podzim. Chlad a především silný vítr, jenž se v kotli Chatrierova stadionu nepříjemně točil, komplikoval hru. Zatímco Sabalenkovou frustroval, u Gauffové maximalizoval její silné stránky – bojovnost, elitní pohyb, herní inteligenci.

„Dva týdny tady hraju skvěle a pak v takových strašných podmínkách předvedu ještě horší výkon. Omlouvám se za tak hrozné finále,“ štkala Sabalenková, jež v zápase spáchala 70 nevynucených chyb a na získané fiftýny prohrála propastným rozdílem 100 ku 119.

Přitom zpočátku se patnáct tisíc diváků v publiku strachovalo, aby titulové utkání neskončilo příliš rychle. Sabalenková brzy vedla 4:1 a 40:0, zcela dominovala. Jednadvacetiletá Gauffová však neustoupila, ponořila se do bitvy a míček po míčku stahovala. Ač sadu nakonec prohrála 6:7, bojovný přístup si přenesla do pokračování duelu. A v něm již nepřesně hrající soupeřku začala převyšovat.

Aplaus od Dustina Hoffmana i nadšených rodičů

Když Sabalenková zaokrouhlila počet nevynucených chyb na sedm desítek, odevzdala tím jednadvacetileté Američance celý zápas. Ta se dojetím skácela na antuku, protože právě vymýtila vlastní démony. „Jako první bych chtěla poděkovat bohu… Když jsem tu prohrála před třemi lety, zakusila jsem si mnohé,“ pověděla jako první při děkovačce.

V roce 2022 na stejném kurtu dostala coby osmnáctiletá ve finále výprask od Šwiatekové 6:1, 6:3 a usedavě plakala. Nyní byl konečně Pohár Suzanne Lenglenové její. Loni se radovala v Paříži z titulu ve čtyřhře po boku Kateřiny Siniakové, teď dosáhla na tu nejvyšší metu, co mohla.

Cestou do svého boxu si plácla se slavným filmovým režisérem Spikem Leem, aplaudoval jí sedmaosmdesátiletý herec Dustin Hoffman. A taky nadšení rodiče, kteří dceru vroucně objali. „Věříte ve mně víc než já sama,“ děkovala jim tenistka, která po US Open 2023 přidala do své kolekce druhý vyhraný grandslam.

A to je ve 21 letech stále teprve na začátku.