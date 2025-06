Omar Marmoush (26 let, útočník/křídlo)

Zápasy: 22

Góly: 8

Asistence: 1

Žluté karty: 1

Červené karty: 0

Minuty: 1 800

Lednová reakce na ofenzivní trápení, Egypťan do City přestupoval po výjimečném půlroce ve Frankfurtu. I v Manchesteru už naznačil, co se od něj dá čekat. Časem by měl být ještě lepší, občas doplácí na nesehranost s kolegy.