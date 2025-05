Fotbalové přestupy ONLINE: De Bruyne a Neapol? Obránce Baníku odchází do Brna

První letní posilou fotbalistů Bohemians 1905 se stal estonský reprezentant Vlasij Sinjavskij. Osmadvacetiletý záložník zamířil do Ďolíčku jako volný hráč po vypršení smlouvy ve Slovácku. Sinjavskij působí v české lize od zimy 2021, kdy přestoupil z Flory Tallinn do Karviné. Do Slovácka se přesunul před třemi lety coby volný hráč. V české nejvyšší soutěži zasáhl do 127 zápasů a zapsal v nich 10 branek. Za estonskou reprezentaci má na kontě 41 startů a jeden gól.