Zbavit se Petržely? Dejte mu ještě rok, Plzni se může hodit | iSport.cz

V Plzni mu v létě končí smlouva, v klubu může do konce srpna trénovat. Do té doby se rozhodne, kam drobný fotbalista nasměruje své další kroky. Z toho vyplývá, že existuje reálná varianta, že se s dresem Viktorie rozloučí. Podobně, jako to v létě učinili Marek Bakoš a Daniel Kolář, další členové „tvrdého jádra“ plzeňské veleúspěšné party.

Západočeši chystají razantní zužování napěchovaného kádru, týkat se má až šesti fotbalistů. Je logické, že mezi nimi může figurovat i Petržela, který na jaře přišel o svou stabilní pozici. Na hraně už byl několikrát, vždycky se ale nějak do sestavy prokousal zpátky a ve vysoce konkurenčním prostředí si držel hlavu nad vodou. Tentokrát je ale opravdu ve velkém ohrožení.

Já osobně bych se spíš přiklonil k tomu, aby si klub ještě rok jednu ze svých ikon nechal. Proč? Petržela neztrácí rychlé nohy, na hřišti prodává ohromné zkušenosti, dokáže cepovat mladší hráče. Když je třeba, zastane hned tři pozice (pravý obránce a záložník, levý záložník). Navíc ho málokdy vidíte zamračeného.

Dobrá nálada ho neopouští ani ve chvíli, kdy v Plzni bojuje o vlastní přežití. V sobotu naběhl vysmátý na hřiště s kapitánskou páskou, svižnou pravačkou se zapsal mezi střelce. V jiný moment nasadil protihráči drzé jesličky, aby se uvolnil do další nebezpečné akce. Podal velmi solidní výkon a ukázal to, co ho léta zdobí. Hbitost, přehled, důvtip, fotbalové myšlení, možná i taková vyčůranost, kvůli které ho leckdo nesnáší.

Jsem přesvědčený o tom, že plzeňská jedenáctka se neurazí ani ve chvíli, kdy se nevejde ani na lavičku. Vítěznou mentalitou a veselým duchem naopak může působit na pozitivní atmosféru v kabině. S tím také musíte kalkulovat, když o hráči uvažujete v co nejširším kontextu.

Sezona je extrémně dlouhá a nikdy nevíte, kolik zranění se seběhne. Vrbovi se Petržela ještě může sakra hodit.

Liberec - Plzeň: Přišel, viděl, vysekl parádu. Viktoria po Petrželově sólu srovnává na 1:1!

