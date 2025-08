Hyský o Zlíně: Hodně situací, kdy nechtěli hrát fotbal. Šest minut navíc? Extra málo

Byl podle vás Signhatehův zákrok klíčovým momentem utkání?

„Červená karta byla absolutním ovlivněním celého zápasu. Zákrok jsem ještě neviděl, ale v momentě, kdy zasáhne video, je jasné, že nějaká nesportovní hra tam byla. Jeho nedisciplinovanost nás připravila o závěrečný tlak nebo alespoň o pokus, abychom s tím něco udělali. Když jsme šli do deseti, Zlín měl víc prostoru a ve vápně se dostal do pár situací. Mrzí mě to, protože po skvělém začátku jsme z toho mohli udělat ještě lepší začátek, ale tento zápas jsme vlastními chybami a nastavením nezvládli. Tím pádem je potřeba soupeři pogratulovat.“

Jaké další věci zápas rozhodly?

„Nehodnotí se mi to dobře, protože jsem zklamaný z výsledku a také z toho, jaký fotbal se hrál. Když se zaměřím jen na své mužstvo, nezvládli jsme začátek a nevstoupili jsme do něj tak dobře jako minule. Vlastně z první nebezpečné situace u nás v šestnáctce rezultoval gól. Času na reakci ale bylo strašně moc, takže jsem si myslel, že je potřeba zůstat klidný. Bylo však vidět, že hráči byli nervóznější. První poločas vůbec neměl tempo a intenzitu, hráli jsme hodně pomalu. Bylo tam také strašně moc přerušení, faulů, takže se to furt kouskovalo. Hrozně to ovlivnilo dojem a kvalitu hry. Zlín hrál účelně, jednoduše a na hranici povolených věcí. Myslím si, že negativně do toho vstoupil i hlavní rozhodčí, protože Didiba měl dostat druhou žlutou kartu.“

Joss Didiba dostává od sudího Daniela Vokouna žlutou kartu • ČTK

Hlavně proto ho trenér Bronislav Červenka už v poločase střídal.

„Celkově tam mělo být daleko víc žlutých karet, protože Zlíňáci používali všechny možné způsoby a hlavně nedovolené taktické fauly, kdy chytali rukama. Byla z toho válka, která samozřejmě vyhovovala soupeři a nám ne. Tento způsob hry jsme ale očekávali. Bohužel jsme nebyli přesní tak, jak bychom potřebovali. A když už jsme si vytvořili územní převahu, vůbec jsme nebyli nebezpeční.“

Je nechutnost a nechutnost...

Jaké vůbec je prohrát zápas, ve kterém soupeř nevystřelil na branku?

„Stává se to. Je to o to bolestnější, protože když se hrálo v normálním počtu, Zlín neměl vůbec nic. Až po vyloučení měl nějaká zakončení. My jsme ale byli málo plynulí a hodně pomalí. Je to ponaučení. Jde vidět, že pořád je před námi ještě spousta práce. Takové zápasy prostě v lize jsou a přicházet budou. My musíme být připravení jak mentálně, tak herně, abychom si s takhle nepříjemným soupeřem poradili.“

Tomáš Poznar před sezonou říkal, že Zlín musí hrát nechutně, aby byl úspěšný. Kdy naposledy se vám někdo takhle dostal pod kůži?

„Je ale nechutnost a nechutnost. Faulovat, chytat rukama, dohrávat každý souboj místo toho, abyste hráli balon, to je nefotbalovost a ne nechutnost. Nechutnost je, když je soupeř aktivní, napadá, je důsledný v presinku a hraje do těla s úmyslem hrát míč. Bylo tam hodně situací, kdy hráči Zlína absolutně nechtěli hrát fotbal a chtěli jen zastavit akci. Do toho ale musí vstoupit rozhodčí, protože takový fotbal nechceme. Myslím si, že naše liga má hodně dobrou úroveň a hodně se posunula k hernosti. Rozumím však, že Zlín je nováček, který se do soutěže potřebuje dostat a mít dobrý začátek, ale tohle za mě není nechutnost, ale nefotbalovost. Tečka.“

V závěru se nastavovalo jen šest minut. Přišlo vám to málo?

„Přijde mi to extra málo. Nechci tady mluvit o rozhodčích, protože v první řadě jsme si zápas prohráli my sami, moje rozhodnutí i výkon hráčů, kteří byli na hřišti. Od začátku ale bylo evidentní, že soupeř přijel zdržovat a natahovat hru. Každá rozehrávka od Dostála trvala minutu, možná i déle. Rozhodčího jsem upozorňoval, aby soupeř zrychlil. Zřejmě tam nějaká komunikace mezi hráči a rozhodčím proběhla, ale když se to opakuje, musí přijít trest a nikoliv jen slova. To nestačí. V momentě kdy bylo video, spousta ošetřování, spousta ležení, zdržování a střídání, je za mě šest minut strašně málo. Navíc jsem nepochopil přestávku na pití v prvním poločase. Byl to další moment, který absolutně rozhodil tempo. V momentě, kdy jsme se trochu nadechovali a potřebovali zvýšit intenzitu, sudí rozhodl, že se půjdeme napít ve 24 stupních. Nerozumím tomu. Žádná informace o pauze na pití před zápasem nepřišla. Byl to další moment, který byl proti fotbalovosti.“