Kapitán rozpoutal euforii! Zbrojovka je dál stoprocentní. Postoupí, tvrdí kouč Táborska

Fotbal v Brně, to je zase radost. Primárně doručena pány ze Zbrojovky, kteří pod správou trenéra Martina Svědíka vrátili na tribuny tisíce fanoušků, body a pozitivní náladu. „Ale čekal jsem bouřlivější atmosféru. Myslím, že jsme naší hrou diváky zaskočili,“ mínil Kronďák. Ve finále však odjížděl se svými chráněnci na dalekou cestu s prázdnýma rukama. „Je to smutné,“ povzdechl si s tím, že opět zažil ve fotbale něco nového. Tentokrát inkasovaný gól v první a v poslední minutě. Ne že by o to stál…

„Podali jsme slušný výkon, musím kluky pochválit. Dokázali jsme držet krok. V určitých fázích prvního poločasu jsme byli i lepší. Nějakých sedmdesát minut to byl vynikající druholigový zápas. Ale v posledních deseti minutách už jsme se jen zběsile snažili dostat balon od brány,“ připustil.

Že to Zbrojovce proti Táborsku ve finální fázi drhlo? To je fakt. Vítězný zásah stopera Hofmanna, mistra-hlavičkáře, nicméně všechny neduhy překryl, zahladil. I tento víkend se slaví vítězství týmu, který cílevědomě vyrazil za postupovým cílem. Ve sprintu slavil také rozdílový střelec, jenž se automaticky vydal směrem k lavičce a skončil v širokém klubku jásajících postav.

Jen kouč Svědík se za nimi radoval sám. „Všichni mě předběhli,“ usmál se a ocenil protivníka. „Radek Kroňdák je vynikající trenér,“ poukázal na kolegu, jehož z rodných východních Čech dobře zná.

První gól po 12 sekundách

Zbrojovka podle předpokladů frčí, má však kolem sebe zdatné soky. Nejen městského rivala z Artisu. Ještě větší „problémy“ dělají v úvodu soutěže Ústí nad Labem (také 100% zisk), Opava či právě Táborsko. Kronďákův soubor držel až do 93. minuty v Brně remízu, na Žitného parádní bleskovou trefu ze dvanácté (!) sekundy totiž Jihočeši také záhy reagovali skvostnou akcí. Po Dordičově nezištné přihrávce snad ani nemohl záložník Jiří Kateřiňák zblízka minout.

„Nečekali jsme, že pokaždé všechny přejedeme a bude to pohoda. Táborsko má na druhou ligu výborný tým a hraje zajímavý fotbal. Věděli jsme, že bude hrát o špici. Nebylo překvapení, jak to probíhalo,“ líčil Hofmann. „Chtěli jsme hrát líp, nebylo to ideální. Ale někdy je to prostě na morál, do poslední vteřiny. Odměnilo nás to,“ ulevil si. „Celá lavička žije s námi a všichni byli šťastní.“

O přestávce byl v domácí kabině křik, kouč si k výkonu řekl hlasitě své. Jak to umí. Tým znovu vyburcoval, byť vyložené šance nepřicházely. Tlak ano a vyústil v rozhodující zásah. Připravil ho nahrávač Martin Rymarenko a skórující mazák Hofmann. „Cítil jsem, že přijde ještě jeden centr a mohl bych si ten balon najít,“ popsal. „Přišel úplně ideální a já jsem si akorát odstrčil obránce. Pak už to bylo o tom, jestli to trefím,“ dodal.

Trefil se – a Zbrojovka se před pátečním velkým derby s Artisem Brno naladila dokonale.