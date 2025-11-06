Slavia není vyladěná, líp se mi dívá na Karvinou. Kušej na 20 minut? Nechápu
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Máme za sebou den, na který jsme se od losu Ligy mistrů všichni těšili. Já jsem zklamanej. Slavia byla proti Arsenalu bez šance. Myslím si, že takhle zkušené pohárové mužstvo by si nějakou příležitost za devadesát minut hry mělo vytvořit. Jen to podporuje moje dlouhodobé přesvědčení, že se mi Slavia nezdá, není ve formě. Dokonce se jí ani zdaleka neblíží. Fotbal „sešívaných“ se nám nelíbí. Ano, NÁM se nelíbí. Hodně se ptám lidí okolo sebe. Spousta z nich fotbalu rozumí, ale v poslední době neslyším o Slávince moc dobrýho. Ani na utkání s Arsenalem (0:3) nemám dobré ohlasy.
Jindra Trpišovský z Gunners udělal před utkáním vesmírnou jedenáctku. Kluky tím vyděsil a zastrašil. Jestli si slávisti otevřeli deník Sport a přečetli si trenérova slova, museli si okamžitě nadělat do trenek. A oni si opravdu nadělali, protože vyjma dvaceti minut toho moc nepředvedli. Nevím, jestli to od Jindry bylo šikovný.
Přitom se neměli čeho bát, jen těch novinových titulků a článků. Kristepane, já vím, že Arsenal je skvělej tým. Nejsem padlej na hlavu, ale jistě i tihle frajeři mají špatný dny. Dvacet minut jim to nesedělo, ale pak slávisti ubrali, a až do konce to bylo špatný, ustrašený a vylekaný. Druhý gól na startu druhé půle rozhodl o všem. Pak se už nedaly dělat zázraky, Slavia už jen nechtěla vyfasovat bůra.
Kanonýři dostali dárek penaltou. Bylo to pro Slavii přísný, ale prý podle pravidel. Respektive dvojího pravidla. Já to četl, pak si nechal ještě vysvětlit. Výklad hry rukou je pro obyčejného smrtelníka jen těžko pochopitelný, až neuvěřitelný. Orgány světového a evropského fotbalu by měly pravidla zjednodušit. Kvůli fotbalu. Na druhou stranu, já tvrdím, že když si nastřelíš hlavou ruku, seš prostě nemehlo.
Budu přísnej, ale Slavii chybí fotbal
Arsenal byl šikovnější s balonem, o tom žádná. A přesně v tomto bodě vidím veliký problém „sešívaných“. Vzpomínám si na poslední účast v Lize mistrů, to byla radost se na mužstvo dívat. Předvádělo akci za akcí, byla nápadité, vážně se na to hezky koukalo. Co by teď za to lidi dali. V útoku má Slavia samé zápasníky, na několika dalších postech kluky, kteří se teprve do toho