Jak to, že mladý Jurásek rozhodl? Protože mudrcové v Česku zaspali dobu    

Matěj Jurásek napodobil parťáka Davida Juráska. Také on se stal přes noc hrdinou. Coby náhradník dvěma góly zařídil výhru Slavie na ostravském Baníku a pomohl posílit naděje na mistrovský titul. David při jarním debutu v reprezentaci okouzlil republiku výborným výkonem a vydatně přispěl k vítězstvím nad Polskem. Prvnímu je devatenáct let, druhému dvaadvacet. Jak je možné, že to dokázali? Vždyť v tuzemsku se bere za nezpochybnitelnou pravdu, že těžké bitvy mladíci rozhodovat nemůžou, protože k tomu přece potřebujete zkušenosti.

Svět už dávno ví, že tohle tvrzení patří do muzea. Arsenal útočí na titul v Premier League s nejmladší základní sestavou v soutěži. Salcburk hraje Ligu mistrů se základní jedenáctkou s věkovým průměrem pod 21 let. V osmifinále téže soutěže naskočil do superhvězdného týmu Paris SG v utkání s Bayernem Mnichov Zaire-Emery, jenž v ten den oslavil sedmnácté narozeniny.

Ale v Česku tahle fakta zůstávají na okraji. V popředí setrvává názor, že mladí náročné mače nevyhrávají. Jinak řečeno - v evropských top klubech jsou blázni, když nasazují cucáky i v zápasech, v nichž jde o desítky milionů.

O to víc je důležité se zastavit u Jurásků.

David se v této sezoně prodral na čelo žebříčku nejlépe asistujících hráčů do třiadvaceti let v Evropě, přesto se dočkal premiéry v reprezentačním áčku, až když už ho opravdu nešlo přehlédnout. Před ním dostávali první pozvánky do národního celku od kouče radši třicetiletí hráči. Asi kvůli větším zkušenostem.

Teď se přesuneme do Ostravy. V 69. minutě vstupuje na trávník mladík Matěj Jurásek. V nejvyšší soutěži platí za benjamínka, má odehráno lehce přes 700 minut. V jeho prostoru operuje v řadách Baníku Jiří Fleišman, borec, který kroutí na české elitní scéně 13. sezonu a může se pochlubit přes 350 starty. Podle českých mudrců by měl nezkušeného smrkáče zpacifikovat bohatými zkušenostmi.

Na trávníku však nastal opak.

Ilustrujme si to na druhém gólu v ostravské síti. Matěj Jurásek se na slávistické polovině potkal s Fleišmanem. Měl dál k bráně Baníku než jeho protřelý strážce. Kolem něj poslal míč do běhu Provodovi (viz snímek).

Pak vzal nohy na ramena, aby doplnil útočnou akci a vytvořil spoluhráči s míčem možnost pro přihrávku a sobě i Slavii dobrou pozici pro nebezpečné finále akce.

Fleišmanovým úkolem bylo okamžitě zařadit zpátečku a zamezit, aby se k Juráskovi dostal balon do pro Baník velmi nebezpečného území. Snadná práce pro matadora, řeklo by se. Jenže Fleišman místo diagonálního návratu, běžel do křídla pomoci dvěma spoluhráčům bránit Provoda, jak si můžete sami ověřit na snímku. Chyba hodná školáčka.

Co z toho vyplývá?

Že velké, ani malé bitvy nerozhodují zkušenosti, ale správné návyky odpovídající požadavkům doby a schopnost je předvést v praxi na trávníku i v těch nejvypjatějších chvílích.

Jude Bellingham může být v devatenácti lídrem Borussie Dortmund a anglické reprezentace, protože si v žácích zautomatizoval návyky potřebné pro budoucí fotbal a ukáže je každému na počkání kdykoli a kdekoli.

Mazáci s pocitem, že už se nemusejí nic učit, mají naopak často v krvi zlozvyky z fotbalu, který je již minulostí. A když je nechtějí změnit, pro mužstvo i pro ně jde o pohromu.

P.S. Na tohle nesmí zapomenout ani Juráskové, jinak by mohli přes noc zase vyjít z módy. Ani oni už totiž nejsou ze světového hlediska úplní zelenáči.