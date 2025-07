Posílený Třinec už maká na ledě. Kundrátek řeší rameno, Kovařčík kýlu. Co bude se Sikorou?

Oficiálně první tréninkovou dávku na ledě polykal celý tým v pondělí. O den později se třinečtí hokejisté už rozdělili do dvou skupin. S úvodní skvadrou se proháněli třeba Marko Daňo, Andrej Nestrašil nebo Vladimír Dravecký, o hodinu později šli do akce Martin Růžička, Petr Vrána či Libor Hudáček.

Absentoval ale navrátilec z finského Oulu Michal Kovařčík. Jedna ze čtyř letních posil bude na úvod přípravy scházet, nedávno totiž podstoupila operaci kýly. „Už ve Finsku jsem cítil, že mám něco na břiše, ale nijak mě to neomezovalo. Byl jsem tam na vyšetření, kde mi ale neřekli, že je to kýla. Tím, že mě to neomezovalo, se to ani neřešilo. Až po návratu z reprezentace jsme se s fyzioterapeutem domluvili, že to raději necháme zkontrolovat a vzniklo z toho tohle,“ líčí mladší z bratrské dvojice.

Na ledě už sice trénuje, zatím však jen individuálně. K mužstvu se připojí později stejně jako Tomáš Kundrátek, jemuž v květnu kvůli poranění ramena předčasně skončil světový šampionát v Herningu. I pětatřicetiletý bek musel na operaci.

„O jejich startu samozřejmě rozhodne lékař,“ říká trenér Ocelářů Zdeněk Moták. „Teď trénují individuálně, ale už na ledě, což je pozitivní zpráva. Nebudeme nikam spěchat, tak jak jsme nespěchali na nikoho jiného, když jsme měli zranění dříve. Potřebujeme zdravé hráče, kteří na ledě odevzdají sto procent.“

Jinak byl ale třinecký tým kompletní. Letmý pohled na soupisku naznačuje, že soupeři z něj klidní nebudou. Vždyť kromě Michala Kovařčíka, jenž by mohl zaujmout pozici prvního centra, dorazili i další hokejisté širšího reprezentačního kádru. Pod Javorovým se upsali Jakub Galvas, Oscar Flynn a další navrátilec David Musil.

„Dva přicházejí jako staronoví hráči, kteří tady zanechali stopu. Pak přišli další dva kluci, kteří by měli zvednout konkurenci. Jsou to reprezentanti, hráči s reprezentační zkušeností, takže si myslím, že do toho vnesou konkurenci, bojovného ducha a také rychlost, kterou budeme potřebovat,“ pokyvuje Moták.

„Já jen doufám, že všichni budou zdraví. Musím na to zaklepat, aby se nám vyhnuly nějaké zdravotní problémy. I proto jsme měli náběhový týden, kdy si hráči mohli vyzkoušet, jestli je led dost ledový, puky dost černé a gumové a hokejky dřevěné. Po těch dvou trénincích si myslím, že makáme, dřeme a trháme led,“ těší jednašedesátiletého kouče.

Sikora by zůstat měl

S Kovařčíkem a Musilem se v Třinci dříve nepotkal. Oba totiž odešli v roce 2022, kdy Oceláři vyhráli třetí titul v řadě pod trenérem Václavem Varaďou. Naopak s šestadvacetiletým Galvasem se Moták z minulosti zná, dva roky jej trénoval coby nadějného juniora v Olomouci.

„Teď jsem ho měl na ledě jen jednou, je brzy z toho dělat nějaké závěry. Myslím si, že Kuba je two way obránce, který zastane jak obrannou práci, tak i práci do útoku. Takového obránce jsme potřebovali, potřebovali jsme hráče s takovým stylem,“ kvituje Moták příchod bývalého zadáka několika zvučných týmů, třeba i Chicaga Blackhawks.

Další pozitivní zprávou pro třinecké fanoušky je, že nadějný útočník Petr Sikora pravděpodobně zůstane. Místo pod sluncem si napevno vybojoval v minulé sezoně. Dravým, drzým a nebojácným stylem na sebe upozornil nejen na juniorském mistrovství světa v Kanadě.

Díky jeho výkonům se mu sen o NHL přiblížil, za mořem na něj vlastní práva Washington. „Se Sikim se vlastně bavíme na denní bázi. Ale poslední rozhodnutí bude mít on. Záležet také bude, jak situaci probere s rodiči, agentem a Washingtonem. Hráče jeho parametrů bychom tady samozřejmě rádi měli. Od agenta máme ubezpečení, že by tady zůstat měl. Je tam ale čárka a odporovací spojka ale,“ doplňuje Moták s úsměvem.

Jak by mohla vypadat ideální sestava Třince?

Ondřej Kacetl

Marian Adámek - Martin Marinčin

Jakub Galvas - David Musil

Tomáš Kundrátek - Richard Nedomlel

Patrik Koch - Bohumil Jank

Andrej Nestrašil - Michal Kovařčík - Ondřej Kovařčík

Martin Růžička - David Cienciala - Oscar Flynn

Libor Hudáček - Petr Sikora - Marko Daňo

Daniel Kurovský - Miloš Roman - Patrik Hrehorčák

Vladimír Dravecký - Petr Vrána - Viliam Čacho

Změny v kádru:

Přišli:

Michal Kovařčík (útočník, 28 let, Kärpät Oulu)

(útočník, 28 let, Kärpät Oulu) Jakub Galvas (obránce, 26 let, Mälmo Redhawks)

(obránce, 26 let, Mälmo Redhawks) Pavel Průšek (obránce, 19 let, Fargo Force/USHL)

(obránce, 19 let, Fargo Force/USHL) Oscar Flynn (útočník, 26 let, Bílí Tygři Liberec)

(útočník, 26 let, Bílí Tygři Liberec) David Musil (obránce, 32 let, HC Dynamo Pardubice)

Odešli: