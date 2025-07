Letos už to vyšlo. Chci to Zábranskému vrátit, říká nová jednička Komety. Co Šalé?

Nová výstroj se na něm po prvním tréninku blýskala. Aleš Stezka (28) rozhodně nepatří ke gólmanům, kteří nedají dopustit na ošoupané betony či rozviklanou lapačku. Když se obleče do voňavého a pevného, je mu příjemně. „Nebolí to, což je super,“ líčí brankář mistrovské Komety, jenž se pokusí navázat na kouzla jeho předchůdce Michala Postavy. Ten si během jednoho roku vychytal angažmá za mořem, odkud se jeho nástupce pro změnu vrací.

Už před rokem byl s Brnem domluvený na podmínkách smlouvy. V režimu „last minute“ však nakonec skočil po lákavé nabídce z organizace Seattle Kraken. V NHL pak dostal jeden zápas, jinak působil na farmě. Po sezoně nastal čas pro návrat. A boss Libor Zábranský se opět ozval. „To se mi strašně líbilo,“ přiznává Aleš Stezka a po prvním tréninku s týmem.

Loni chyběly k podpisu hodiny, že?

„Už bych se k tomu nevracel. Pan Zábranský mi vyšel maximálně vstříc a jsem mu moc vděčný za to, jak to loni přijal. Na jednu stranu mi to bylo i líto, že se to těsně před sezonou změnilo. To, co pro mě udělal pan Zábranský, jsem mu teď chtěl vrátit. I proto bylo mým primárním cílem domluvit se s Kometou. Jednání bylo rychlé, na úrovni. Měl jsem z něho skvělý pocit. Nebylo o čem.“

Tentokrát už tedy byly pro přestup splněny všechny podmínky?

„Kdyby Posty (Postava) zůstal, tu pozici by měl on. Když měl gólman před vámi super sezonu, vždycky na něho chcete navázat a ještě ho předčít. Pro mě je to obrovská motivace. Musím do toho jít na maximum a nejlépe zopakovat to, co se klukům povedlo předtím. Nechci mluvit za ostatní, ale myslím, že po pauze se každý těším na led.“

Dá se říct, že jste jenom vytáhli ze šuplíku loňský návrh smlouvy a podepsali ho?

„Tyhle věci bych nechal tady v kanclíku.“ (úsměv)

V čem jste jiný než Michal Postava?

„Hlavně jsem starší…On je mladý klučina. Nikdo není stejný, každý chytá trošku jinak. Michal ukázal svoje kvality a držím mu palce. Na kolegy Gašpyho (Gašpera Krošelje) a Kávu (Jana Kavana) nemůžu říct vůbec nic špatného. Jsou fajn, přívětiví, komunikativní. To je určitě velké plus. Potkali jsme se tu i s Postym.“

Sledoval jste Pokorného mužstvo už během minulého „zlatého“ ročníku?

„Protože u nás bydlel Eda Šalé, když jsme měli čas, sledovali jsme Kometu pořád. Hlavně zápasy v play off jsme se snažili vidět. Bylo to super. Člověka to posunulo v tom, že by chtěl být také součástí této organizace. Jsem vděčný za to, že jsem si prošel NHL systémem, byla to pecka. Ano, člověka mrzí, že toho nebylo víc. Ale beru to s pokorou. Tím, že jsem dostal ten jeden zápas, pro mě hokej neskončil. Zpátky už se fakt nedívám.“

Uspěl mladík Šalé jako „babysitter“?

„Bylo na něj spolehnutí. Sám má sourozence, takže si poradil skvěle. Užili jsme si to. I pro něj to bylo jednodušší, nemusel být první rok někde sám. Vím, jak náročné je sehnat v Americe auto, bydlení, vyřešit daně. I s tím jsme se mu snažili pomoct, aby se mohl soustředit na hokej. Už jsme si tím prošli. Mně o rok dřív hodně pomáhal slovenský hráč Marián Studenič, který je teď ve Švédsku.“

Brněnský odchovanec Šalé si to u vás pochvaloval.

„Ještě aby nadával. (úsměv) Edu jsem viděl dennodenně, potenciál má obrovský. Je jenom na něm, jak ho využije. Ale těžko odhadnout, kam to dotáhne. Já mu jenom držím palce. Věřím, že díky své píli a tomu, jaký je člověk, to zvládne.“

Naposledy jste chytal ve Winning Group Areně v play off za Vítkovice, vzpomínáte?

„Je to tak. Kdykoliv během sezony je tu neskutečná atmosféra a i jako soupeř máte husí kůži. Jsem rád, že jsem teď na druhé straně. Fanoušci jsou v Brně úžasní.“

Jak jste strávil náhlý konec kanonýra Petera Muellera?

„Skvělý chlap a hokejista, profesionál. Hrál jsem s ním ve Vítkovicích. Peter byl velká kapacita, ale věřím, že si s jeho ztrátou dokážeme poradit. Klobouk dolů před jeho kariérou. Těšil jsem se, že se zase uvidíme. Ale hlavní je, ať je zdravý a jsou s rodinkou spokojení. Byl obrovskou tváří extraligy.“