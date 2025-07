Testovací tahy i posily. Priske musí měnit Spartu, co zatím (staro)nový kouč přinesl?

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 5 )

Vstoupit do diskuse ( 5 )

Tři zápasy, to je samozřejmě nevelký vzorek. Přesto už teď lze najít ingredience, které dodává do sparťanského menu (staro)nový šéfkuchař Brian Priske. Jde o personální záležitosti, občas nečekané či spíše testovací tahy, ale také o jasný dojem, co je nutné tvořit s kádrem, který má za úkol zahladit stopy minulé sezony, v níž Letenští propadli až na čtvrtou pozici fotbalové Chance Ligy.