MS basketbal 2019 | INSIDER před MS: Američané budou bez zlata a Češi postoupí ze skupiny | iSport.cz

O postup si to výběr kouče Ginzburga rozdá s Tureckem a Japonskem. „Turci jsou už několik let evropská basketbalová velmoc. Mají na soupisce hráče z NBA, jejich největší hvězda Cedi Osman měl výbornou sezonu v Clevelandu. Japonci, i když se to nezdá, šli basketbalově hodně nahoru. Kdybych měl tipovat, tak ale budu optimistou: Češi půjdou z druhého místa dál,“ míní Nenadál.

Ten v pořadu Basketbalový insider rozebírá i roli Tomáše Satoranského na palubovce. „V některých fázích některých zápasů bych se nebál dát Tomáše na pozici č. 2,“ překvapuje Nenadál. „Zatímco v NBA by měl jednoznačně hrát rozehrávače, Čechům by možná někdy pomohlo, kdyby zaskočil na dvojce, odkud je tlak na koš větší. Větší odvaha a kreativita od křídel mi totiž v národním týmu trochu chybí,“ vysvětluje.

Proč vyhraje Srbsko? Kdo bude největší hvězdou turnaje? A kdo může v českém týmu nahradit zraněného Jana Veselého? Podívejte se na pořad Basketbalový insider!

Velký průvodce MS v basketbale 2019 v pátečním Sport Magazínu Plus