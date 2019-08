MS basketbal 2019 | Češi už jsou v dějišti MS! Chystají se na zápas pro miliardu lidí proti USA | iSport.cz

Do šampionátu vstoupí Češi v neděli zápasem proti Spojeným státům americkým. "Tenhle zápas bude podle mě hodně náročný po mentální stránce - jak se vám podaří v něm udržet a jak na tom budete po něm, v dalším průběhu turnaje. Bude to úplně jiný zápas a je dobře, že je budeme mít za sebou už na začátku šampionátu a ne až budou v nejlepším herním rytmu," řekl lídr českého týmu Tomáš Satoranský.

Jiný zápas to bude především kvůli obřímu zájmu. Takový téměř nikdo z českého výběru ve své kariéře nezažil. Díky hvězdnému soupeři bude na výběr kouče Ronena Ginzburga hledět doslova celý svět. „Naše utkání s USA bude sledovat více jak miliarda lidí na planetě,“ tvrdil s jistotou v rozhovoru pro E15 přeseda České basketbalové federace Miroslav Jansta.

Ve Státech je totiž o basketbal obří zájem. Raketově roste jeho popularita také v hostitelské Číně, kde se dá počítat s tím, že přenosy budou hltat statisíce lidí u obrazovek. A samozřejmě takto výjimečné střetnutí bude velkým tématem i v českých domácnostech.

Po superzápasu s Dream Teamem nastoupí reprezentace v úterý proti Japonsku a ve čtvrtek proti Turecku.

Češi odcestovali do Asie už před týdnem a v Soulu absolvovali turnajovou generálku, na které porazili v sobotu Angolu a v neděli Koreu, v úterý pak podlehli na závěr těsně Litvě. Dnes je čekal přesun o jedno časové pásmo do Šanghaje, kde je přivítalo třicetistupňové vedro s osmdesátiprocentní vlhkostí vzduchu.

Na střídání teplot mezi venkovním pobytem a hotelem i halou se Češi chystali už v Soulu. "Aklimatizace probíhá fajn i tady v tomhle. Když jsme odjížděli z Čech, tak se to tam blížilo už lehce k podzimnímu počasí. Teď jsme znovu do toho spadli. Myslím, že venkovní teplo nám nevadí. Po venku se přeci jen tolik nepohybujeme. V hale to znát nebylo," řekl kapitán Pavel Pumprla.

"Horší jsou, a některým lidem udělaly problémy, přechody mezi teplem venku a až extrémně klimatizovanými prostory v hotelu, kde se to pocitově pohybuje kolem 15 nebo 16 stupňů. Snad nebude ještě větší extrém," doplnil Pumprla.

Ve čtvrtek od 18:00 (10:00 SELČ) si basketbalisté premiérově otestují halu Oriental Sports Center. Po první tréninku v Šanghaji trenér Ginzburg oznámí konečnou dvanáctičlennou nominaci, do které se nevejdou dva hráči. Ti budou mít na výběr možnost na turnaji s týmem zůstat až do konce i přesto, že už nebudou mít šanci do něj zasáhnout.