Komplikace v boji o MS. Basketbalistky nestačily na Mali, soupeř měl problémy s vízy
České basketbalistky prohrály v kvalifikaci mistrovství světa s Mali 64:77 a zkomplikovaly si boj o účast na zářijovém šampionátu v Berlíně. Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové ve Wu-chanu nenavázaly na středeční úvodní vítězství nad Jižním Súdánem 89:52. Nezabránila tomu 15 body Petra Holešínská, o bod méně zaznamenala Emma Čechová.
Za Mali, které mělo k dispozici kvůli problémům s vízy jen deset hráček z dvanáctičlenné soupisky, zazářila 24 body Maimouna Haidaraová. Stříbrné medailistky z loňského mistrovství Afriky oplatily Češkám porážku 63:84 z předloňské srpnové předkvalifikace MS v Mexiku.
Třetí zápas čeká český výběr v sobotu od 6:30 SEČ proti Brazílii. Na MS postoupí z šestičlenné skupiny A vedle jistých účastnic z Belgie ještě další tři týmy. „Věděly jsme, že Mali není rozhodně slabý tým. Víme, kolik hráček hraje ve Španělsku, známe přesně tu jejich fyzickou sílu, ale věřily jsme, že s nimi můžeme vyhrát. Ale teď už je to jasné. Potřebujeme pod sebe dostat Brazílii a potřebujeme, aby Mali Brazílii porazilo. Takže asi takové jsou teďka počty,“ řekla po utkání novinářům Ptáčková.
„Zápas byl velmi tvrdý. Ale tak, jak jsme začaly první poločas, tak prostě nemůžeme začít. Měly jsme docela dlouhé video a porady na to, že to nebude dnes jenom o taktice, ale o té fyzické hře. A o naší velké dřině v obraně, že si musíme maximálně pomáhat, že musíme být agresivní po celém hřišti. Tohle jsme opakovaly a ten první poločas prostě takhle nevypadal vůbec a začaly jsme hrát, až když nám už hodně teklo do bot,“ uvedla Ptáčková.
Mali v úvodu třikrát odpovědělo na české vedení po koších Čechové, Elišky Hamzové a Julie Reisingerové a sedmibodovou šňůrou se dostalo do vedení 11:6. Holešínská sice trojkou snížila na 11:13, ale úřadující vicemistryně Afriky daly dalších šest bodů v řadě a po trojce Kamite Élisabeth Dabouové vedly už 22:13. Do konce první čtvrtiny Češky zkorigovaly stav po koši kapitánky Natálie Stoupalové a dvou šestkách Julie Pospíšilové.
Na začátku druhé čtvrtiny dala šest z osmi bodů Mali Haidaraová a Češky prohrávaly 22:30. Reisingerová s Hamzovou snížily, ale po trojce Rokie Doumbiaové, dvou trestných hodech Alimy Dembéléové a Mamy Cisséové už to bylo o 11 bodů. Češkám se nedařilo střelecky, za tři body trefily jen dva z dvanácti pokusů a nasbíraly za poločas 13 ztrát. Mali před pauzou předvedlo desetibodovou šňůru a vedlo 49:29.
„Určitě jsme se snažily s tím, že zápas není hotový a dvacet bodů v basketu se dá vlastně srazit možná za čtvrtinu. Pět minut do konce to bylo o deset bodů, my jsme dnes ještě k tomu všemu nedaly spoustu trestných hodů a spoustu podkošových situací. Když to sečtete, tak těch detailů už je strašně moc a celkově to prostě nemůže vyústit ve vítězství,“ konstatovala Ptáčková.
Po pauze sérii natáhla ještě čtyřmi body Maimouna Haidaraová a zastavila ji až trojka Holešínské. Umazávat ze ztráty 24 bodů se dařilo českému týmu jen mírně. Po trojce Voráčkové a koši po zisku Hamzové zkorigoval na 37:55. Když už se trápící Češky dostaly dvakrát na rozdíl 17 bodů díky Čechové, která dala pět bodů svého týmu za sebou, trefila se s klaksonem na konci třetí čtvrtiny za tři body Diana Balayeraová a zařídila skóre 69:49.
Od té doby ale Mali nedalo koš čtyři minuty a 46 sekund a český tým se vrátil do hry šňůrou po koších Čechové, pětibodovém příspěvku Holešínské a Stoupalové. Potom ale navázala na koš Haidaraové trefou z perimetru Dabouová a upravila na 71:58. Hamzová s Čechovou ještě snížily na rozdíl devíti bodů, ale Mali znovu odpovědělo a pohlídalo si první vítězství po úvodní prohře s Čínou.
„Kromě toho, že se nám v obraně úplně nedařilo plnit to, co jsme si řekly, tak jsme navíc měly za první poločas třináct ztrát a to je šílené číslo. Takže kromě toho, že měly druhé šance, tak měly jednoduché koše z rychlého protiútoku. To všechno sráží ohromně dolů. A my se nemůžeme chytit ničím jiným než poctivou obranou a agresivitou. My si to s nimi nemůžeme rozdat až pod košem, protože tam ta jejich fyzická síla je obrovská,“ uvedla Ptáčková.
Česko - Mali 64:77 (17:22, 29:49, 46:66)
Sestava a body Česka: Holešínská 15, Čechová 14, Reisingerová a E. Hamzová po 10, Voráčková 6 - Stoupalová 7, Pospíšilová 2, G. Andělová, Malíková, Šotolová, Zeithammerová.
Nejvíce bodů Mali: Haidaraová 24, Dembéléová 15, Dabouová 14.