Influencer Klement se dočkal. Konečný jeho výzvu přijal: Nebudeš z toho mít radost
Poslední týdny rozvířil českou boxerskou scénu Daniel Icko Klement. Influencer, který má za sebou několik boxerských zápasů, veřejně vyzval nejlepšího českého boxera historie Lukáše Konečného. Vstupenky si pořiďte ZDE >>>
Klement se opřel do výkonu bývalého mistra světa při jeho posledním zápase v brněnském Sonu a sebevědomě prohlásil, že by si na legendu věřil. Zápas se uskuteční 4. září na galavečeru GBO Boxing New Era 2 v pražském klubu SaSaZu. Vstupenky koupíte zde.
„Nikdo nebere Lukáši Konečnému to, co dokázal. Je to legenda, ale je pomalý jako šnek. Myslím si, že už by to měl nechat na mladších. Lukáši Konečný, vyzývám tě na zápas. Přijď oživit svoji legendu,“ vzkázal Klement na sociálních sítích.
Když na svou výzvu dlouho nedostával odpověď, rozhodl se přitvrdit. Dokonce projížděl ulicemi autem s megafonem a vykřikoval Konečného jméno.
Konečný prolomil mlčení
Bývalý mistr světa dlouho nereagoval. Ve středu ale zveřejnil video, ve kterém oznámil, že výzvu přijímá. Zároveň dal jasně najevo, že svého soupeře šetřit nehodlá.
„Za tyhle blbý kecy toho kluka ho budu chtít v uvozovkách zabít. Vystřelím ho klidně přední rukou ještě v prvním kole. I kdyby odteď každý den až do padesáti let trénoval, v životě nenatrénuje to, co jsem natrénoval já. Je to pod mojí úroveň, ale musím ukázat, že ti, co se na tréninku víc fotí, než trénují, neuvidí, co je pravý box. My jsme se nefotili, my jsme trénovali. A jestli má teď radost, že jsem tu výzvu přijal, tak mu vzkazuju, aby ji neměl. Proč, to se dozví 4. září na GBO Boxing New Era 2 v SaSaZu. Budu tam a zápas nebude trvat dlouho, jen pár minut,“ prohlásil Konečný.
Na podobně emotivní reakci nejsou fanoušci u zkušeného boxera zvyklí. Konečný dlouhodobě kritizuje influencerské zápasy a je zřejmé, že právě tato výzva v něm vyvolala silné emoce.
Souboj budí obrovský zájem
Už samotná Klementova výzva rozvířila na sociálních sítích pořádnou debatu. Po oficiálním přijetí ze strany Konečného se zájem ještě znásobil. Fanoušci v komentářích diskutují o střetu influencera s legendou českého boxu.
Ať už duel dopadne jakkoliv, jedno je jisté – pozornost českému boxu rozhodně přitáhl.