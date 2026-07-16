Ducár chce Cvernu zasypat tisíci údery. Konečný dostal nečekanou výzvu
Galavečer GBO Boxing New Era 2, který se uskuteční 4. září, slibuje pořádnou dávku emocí, ostrých slov i zajímavých boxerských příběhů. Jedním z hlavních taháků bude souboj Alexandra Cverny s ostříleným Vasilem Ducárem. Do hry se navíc může vrátit legenda českého boxu Lukáš Konečný. Vstupenky na akci si můžete zakoupit ZDE>>>
„Hned jak do ringu vstoupím, Vasil Ducár mě vůbec nezajímá. Nejsme kamarádi. Je to můj soupeř, kterého musím porazit, a okamžitě na něj vlítnu,“ uvedl Alexander Cverna.
Proti němu se postaví zkušený Ducár, který naposledy zvítězil v Plzni. Předtím kontroverzně prohrál v anglickém Manchesteru s Patem Brownem, výrazným jménem ze světové boxerské scény. Ducár má za sebou bohatou mezinárodní kariéru, bojoval také o významné tituly.
Ani on však nezůstává ve slovní přestřelce pozadu. „Sašenko, nevěř všemu, co vidíš na Instagramu. Každopádně mám pro tebe vzkaz. Na tréninku jsem na počítadle dokázal přes tři stovky úderů za jedno kolo. To tě čeká v zápase se mnou. A pokud vydržíš celý zápas, dostaneš tisíce úderů,“ vzkázal Ducár svému soupeři v parodicky laděném videu.
Cverna však žádnou komplikovanou taktiku nechystá. „Nemám žádnou velkou taktiku. Půjdu na něj okamžitě naplno a budu ho chtít sundat. To je moje taktika. Trénuju, jak nejvíc můžu, a cítím se ve skvělé formě,“ uzavřel.
Konečný dostal výzvu. Je pomalý jako šnek, tvrdí Icko
GBO Boxing New Era 2 nabídne také návrat legendárního Lukáše Konečného. Jeho soupeř zatím potvrzený není, nyní se však přihlásil populární influencer a boxer Icko_sef. Ten Konečného provokoval už během jeho poslední exhibice v Brně a nyní ho veřejně vyzval prostřednictvím Instagramu.
„Jestli mi tady nějací fejkoví degeši budou psát, že na něj nemám, tak já vám to ukážu. Lukáš Konečný si zaslouží respekt za to, co dokázal. Ale už by to měl nechat mladším, protože je pomalý jako šnek a jeho údery už nemají vůbec žádnou razanci. Proto ho vyzývám,“ uvedl Icko_sef.
Zvedne Konečný hozenou rukavici? Souboj zástupce staré boxerské školy s reprezentantem moderního influencer boxu by bezpochyby vzbudil velkou pozornost.
Ukrajinská dvojčata bojují za lepší život
Mimořádný příběh nabídnou také jednadvacetiletá ukrajinská dvojčata Max a Pawel Mikhalovi. Před válkou utekli do České republiky, kde začínají prakticky od nuly. „Nemáme nic. Máme jen svoje tělo a svoje ruce. Prakticky každé kolo, každý trénink a každý sparing se pereme o život a za lepší život. Chceme ukázat, co v nás je,“ říkají mladí boxeři, jejichž cesta k boxu nebyla jednoduchá ani na Ukrajině.
„Na tréninky jsme museli chodit třináct kilometrů pěšky a po tréninku zase domů. Je nám jedno, koho proti nám postavíte. My budeme bojovat. Budeme bojovat za náš lepší život,“ vzkázali. Příběh ukrajinských dvojčat může vzdáleně připomínat začátky bratrů Kličkových. Také Max a Pawel chtějí svou budoucnost vybojovat mezi šestnácti provazy.
Galavečer GBO Boxing New Era2 se uskuteční 4. září a slibuje souboje, ostré rivality i silné lidské příběhy.