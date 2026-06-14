Hamilton slaví první triumf ve Ferrari! Vládl v Katalánsku, lídr Antonelli nedokončil
Britský jezdec Lewis Hamilton vyhrál Velkou cenu Katalánska formule 1 a vybojoval první triumf ve Ferrari. Sedminásobný mistr světa zvítězil v Barceloně o 19,5 sekundy před krajanem Georgem Russellem z Mercedesu. Třetí dojel další britský pilot a úřadující světový šampion Lando Norris z McLarenu.
Jednačtyřicetiletý Hamilton triumfoval poprvé od Velké ceny Belgie v roce 2024 a rozšířil rekordní bilanci o 106. vítězství. Ve Ferrari, v jehož barvách startuje druhým rokem, slavil poprvé. Vylepšil druhá místa z předchozích závodů v Monaku a Kanadě.
„V první řadě chci všem poděkovat: Mému týmu, Ferrari, všem v továrně i Fredovi (Vasseurovi - šéfovi týmu), který mi věřil a přivedl mě sem. Vloni jsem začal mít snít sen, který se ale zdál být během loňského působení takřka nemožný. Nikdy jsme se ale nevzdali a tým mě stále tlačil dopředu. Udělali jsme hodně změn a úprav a navíc mám i největší fanouškovskou základnu, jakou si může člověk přát,“ řekl před televizními kamerami Hamilton.
V Barceloně skončila po pěti závodech vítězná série lídra šampionátu Andrey Kimiho Antonelliho z Mercedesu. Italský jezdec tři kola před koncem odstoupil z druhé příčky kvůli technickým potížím. Devatenáctiletý jezdec zůstal v čele šampionátu, jeho náskok před Hamiltonem se ale snížil na 41 bodů. Před třetím Russellem vede o 50 bodů.
„Velká gratulace Lewisovi. Vím, jak tvrdě pracuje, strávili jsme spolu v Mercedesu spoustu let. Jsem rád, že vidím Lewise zase takového, jakého si ho pamatuji. Pro mě to byl těžký den. Jsem ale rád, že jsem zpět na pódiu a zajel jsem čistý závod. Ferrari bylo dnes výborné a my musíme dál tlačit,“ uvedl Russell, který se dočkal pódiového umístění po čtyřech závodech.
Vítězi sobotní kvalifikace Russellovi vyšel nejlépe start a udržel vedení před Hamiltonem. Druhý jezdec týmu Ferrari Charles Leclerc se posunul z desátého místa na sedmé, o osm příček si naopak pohoršil Francouz Isack Hadjar z Red Bullu, který vypadl z první desítky.
Russell udržel vedení i po sérii prvních zastávek v boxech, které načal ve 12. kole Hamilton. Jezdec Ferrari ale zvolil strategii tří pit stopů a vyměnil pneumatiky také o šestnáct kol později.
Vedoucí Russell se v 33. kole ubránil před kolegou Antonellim a o čtyři kola později zastavil v boxech podruhé. Vrátil se za Hamiltonem a Leclercem, Monačana ale o chvíli později předjel.
Ve 41. kole ale odstavil vůz Fernando Alonso z Aston Martinu a pořadatelé zavedli režim virtuálního safety caru. Toho využil Hamillton ke třetí zastávce a stihl se i po návratu na trať udržet v čele před Russellem. V dalším kolech navyšoval náskok a vyvázl i bez trestu po vyšetřování kvůli možnému porušení jízdy pod žlutými vlajkami.
Russell začal mít později potíže i s udržením druhého místa. Dotáhl se na něj Antonelli, který ho v 61. kole také předjel. Pak ale musel Ital kvůli technickým potížím nečekaně vůz odstavit, Russell se vrátil na druhou příčku a na třetí místo se posunul Norris. Ze závodu vzápětí odstoupil také Leclerc.
Naopak Leclercův týmový kolega Hamilton se udržel v čele až do cíle. Šachovnicovou vlajkou jeho triumf odmával srbský tenista a vítěz 24 grandslamových titulů Novak Djokovič.
„Každé z těch 106 vítězství je svým způsobem speciální. Ale tohle je něco jiného. Když jsem byl malý, sledoval jsem Ferrari v televizi, jak sbírá všechny ty úspěchy, a přemýšlel o tom, jaké to asi musí být vyhrávat v tom jejich autě. A teď je to tady,“ prohlásil Hamilton.
Mistrovství světa bude pokračovat za dva týdny Velkou cenou Rakouska.
Velká cena Katalánska, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Barceloně:
1. Hamilton (Brit./Ferrari) 1:32:28,105, 2. Russell (Brit./Mercedes) -19,561, 3. Norris (Brit./McLaren) -23,719, 4. Verstappen (Niz./Red Bull) -40,497, 5. Piastri (Austr./McLaren) -58,661, 6. Hadjar (Fr./Red Bull) -1 kolo.
Průběžné pořadí MS (po 7 z 22 závodů): 1. Antonelli (It./Mercedes) 156, 2. Hamilton 115, 3. Russell 106, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) 75, 5. Norris 73, 6. Piastri 68.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 262, 2. Ferrari 190, 3. McLaren 141, 4. Red Bull 89, 5. Alpine 60, 6. Racing Bulls 38.