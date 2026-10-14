Staněk se pravděpodobně vrátí do formule 2. Jaké další nabídky měl na stole?
Český pilot Roman Staněk po jednom ročníku opouští japonskou Super Formuli a míří zpět do formule 2.
Dvaadvacetiletý závodník by se měl brzy úpsat nově vznikajícímu týmu LN4 Fusion, za nímž stojí hvězda F1 Lando Norris.
Po neuspokojivých výsledcích v týmu Buzz MK Racing dal Staněk přednost návratu do Evropy před setrváním v Japonsku.
Podle zahraničních zdrojů se brzy znovu upíše ve formuli 2. Český jezdec Roman Staněk má údajně namířeno do nově vzniklého týmu LN4 Fusion, za kterým mimochodem stojí i loňský šampion F1 Lando Norris. Dvaadvacetiletý pilot by tak po roce ukončil své angažmá v japonské Super Formuli, kde závodí za tým Buzz MK Racing.
Návrat do F2
V sezoně 2025 Roman Staněk rozhodně zaujal. Někdejší pilot Invicta Racing zazářil především vítězstvím v Belgii a druhými místy v Maďarsku a Abú Zabí. Poté mu však vypršela smlouva a tudíž se rozhodl odejít do japonské Super Formule.
Podle zdrojů webu Japan Racing Insider ale další kroky českého pilota povedou zpátky do formule 2, ačkoliv měl jednat s Toyotou o pokračování v šampionátu. Oficiální oznámení dohody s LN4 Fusion se očekává v nejbližších dnech.
Staněk otevřeně mluvil o nedostatečné konkurenceschopnosti nově vzniklého týmu Buzz MK Racing. Jeho nejlepším výsledkem sezony je osmé místo při závodě v Suzuce. K tomu přidal dvě desátá místa, což ho před závěrečnými dvěma podniky sezony řadí na 21. místo průběžného pořadí.
Čekalo se na nabídku
V rozhovoru pro Japan Racing Insider během minulého víkendu naznačil, že jeho setrvání v Super Formuli záviselo na tom, zda dostane atraktivnější nabídku od jezdeckého programu Toyoty.
„Tým odvedl neuvěřitelnou práci. Udělali jsme spoustu pokroků a atmosféra je skvělá,“ uvedl. „Ale při vší úctě k nim bych chtěl přejít do nového týmu, kde bych mohl poznat jiné auto a pracovat s odlišnými lidmi. Bylo by to lepší pro mou psychiku i z hlediska mého jezdeckého rozvoje.“
Vedle setrvání v Super Formuli se také spekulovalo o Staňkově odchodu do formule E. Nakonec to vypadá, že se dvaadvacetiletý rodák z Valašského Meziříčí rozhodne pro návrat do formule 2.