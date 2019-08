Sestry Dostálovy bojovaly na snow-volejbalovém turnaji v Argentině | iSport.cz

Volejbalistky Anna a Magdalena Dostálovy společně se Šarlotou Svobodovou obsadily páté místo na historicky prvním snow-volejbalovém turnaji, který se uskutečnil mimo Evropy. Na Světovém poháru V argentinském Bariloche sice vyhrály skupinu, nepovedlo se jim však přejít přes čtvrtfinále do závěrečných bojů. V něm prohrály s argentinskou trojicí Vicoria Galdonová, Mara Morenová, Breda Churinová. „Měly jsme na to hrát o finále, porazily jsme i nasazené jedničky z Ruska. Bohužel to nevyšlo,“ popisovala Anna Dostálová, která se společně se sestrou přesouvá do Brazílie na beachvolejbalový turnaj.