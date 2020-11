Volejbal vyhlíží restart. Řeší platnost testů i nacpané termíny

Profesionální soutěže v Česku se znovu rozjíždějí. Po fotbale a hokeji by mělo dojít i na halové sporty. Prvním z nich na řadě je volejbal, který by se měl rozběhnout v sobotu 14. listopadu. Co ale potom? Další program se řeší. Mužské extralize chybí pět kol, ženské dokonce sedm. Ve hře jsou dvě varianty, buď rytmus zápas-volno-zápas, nebo dvě utkání například v rámci víkendu. Čeká se na verdikt hygieny a ministerstva zdravotnictví.

Žádost o výjimku k restartu nejvyšší volejbalové soutěže poslali její zástupci v pátek dopoledne. Odpověď od ministerstva zdravotnictví a hlavní hygieničky Jarmily Rážové, zda se UNIQA extraliga opravdu opět rozjede, by se měli dozvědět nejpozději v úterý.

O nadcházejícím víkendu by se tak odehrálo kompletní desáté kolo. „Následně budeme řešit, jak dohnat deficit odložených utkání, což se bude odvíjet od podmínek. Nevíme, jestli nám bude stačit testování starších 72 či 48 hodin. Případně, zda nám povolí testování na antigeny,“ říká předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta.

Právě délka platnosti testů bude hrát klíčovou roli z hlediska sestavování náhradní termínové listiny. Volejbal na rozdíl od fotbalu ustoupil od varianty, že by pokračoval tam, kde skončil a odložená utkání bude muset vmísit k těm původně plánování.

Sport pod vysokou sítí si ale nemůže z finančního hlediska dovolit vícero testování v týdnu a tak čeká na verdikt hygieny, jak staré negativní testy budou uznány.

„Musíme počkat na upřesnění od hlavní hygieny. Pracujeme s alternativou hrát v třídenním režimu zápas-volno-zápas. Také je na stole režim zápas-zápas tedy dvě utkání ve dvou dnech,“ upřesnil Pakosta. Pro některé týmy by to znamenalo nejen náklady na testy, ale i cestování klidně přes celou republiku.

Podobně se k Pakostovi se přidal i Milan Fortuník, majitel kladenského klubu a zároveň trenér extraligového celku. I on se přiklonil ke stejné variantě budoucího rozpisu utkání, tedy aby se hrálo podle termínové listiny a k ní se připojily vynuceně vynechané zápasy. „Úplně košér to sice není, ale v tuhle chvíli si nemůžeme vymýšlet. Jsem zastáncem toho, aby se začalo hrát. S případnými nepříjemnými přejezdy se budeme muset vypořádat,“ prozradil Fortuník.

Volejbal se podobně jako hokej upíná k variantě tzv. covidpasu. Hráči, kteří byli v nedávné době pozitivně testovaní, by se tak dalším kontrolám vyhnuli. „Pokud by bylo možné v tomto ohledu obdržet výjimku, tak by nám to pomohlo provozně i finančně z hlediska sestavování termínové listiny,“ ulevil si Pakosta.

Stejného názoru je i předseda a trenér Kladna Milan Fortuník. „Z logiky věci bychom na tom měli být podobně, protože část hráčů už máme promořených. Kdyby výjimka platila i pro nás, že dříve pozitivně testovaní nemusí stejný proces podstupovat a jsou v pohodě, tak by to bylo výhodné z hlediska financí,“ přitakává majitel kladenského klubu, jehož rozpočet na sezónu se odhaduje kolem sedmi milionů korun.

Kluby dostanou od svazu 750 000 korun z programu Covid Sport 2. „Předpokládám, že by finanční zátěž měly unést,“ konstatoval předseda ČVS. „Peníze jsou to milé. Veškeré ztráty však nepokryjí. Jednak nám vypadli partneři, dále jsme přišli o vstupné. Ukončení minulého ročníku a přerušení toho letošního také něco stojí,“ podotkl Fortuník k chybějícím penězům.

Volejbal spolu s dalšími halovými sporty, tedy házenou, basketbalem a florbalem požádal o výjimku současně. „Spojili jsme se, protože jsme si hodně podobní tím, jak vypadají naše profesionální soutěže a termínovými listinami. Po porovnání podmínek a dodržování hygienických opatření jsme došli k závěru, že jsme na tom z 80 - 90 % stejně, i proto jsme byli schopni podat žádost dohromady,“ objasnil Pakosta.