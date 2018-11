Kellnerová má koně, kterého chtěl Bill Gates. Nejbohatší Čech zaplatil víc

O koupi koně informoval na svém facebookovém profilu Czech Equestrian Team, který tvoří Kellnerová s nejlepším českým parkurovým jezdcem posledních let Alešem Opatrným. Oba se v týmu Prague Lions představí v prosinci v pražské O2 areně při vyvrcholení elitní světové série Global Champions Prague Playoffs.

S Catch me if you can dosud jezdila německá parkurová hvězda Laura Klaphakeová, členka bronzového týmu na nedávných Světových jezdeckých hrách. V Německu prodej koně těžce nesou. "Samozřejmě jsme hodně zklamaní. Laura a Catch me byli velkými nadějemi pro Tokio," řekl agentuře SID reprezentační trenér Otto Becker směrem k olympijským hrám v roce 2020, které jsou velkým cílem i pro Kellnerovou. "Laura s tím koněm pracovala už roky, denně je tam ve stáji, proto jsme doufali, že to dopadne jinak," uvedl kouč.

Kellnerová převezme po Klaphakeové už druhého špičkového koně. Od začátku roku jezdí dvojnásobná mistryně republiky v kategorii mladých jezdců i mezi juniory s valachem Silverstone G.