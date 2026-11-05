Como drtí Evropu: Devět gólů a rekord! Dojemné gesto pro zesnulého Španěla (†30)
Italské Como dál udivuje fotbalovou Evropu. Tým vedený bývalým španělským reprezentantem Cescem Fàbregasem, někdejším spoluhráčem Tomáše Rosického v Arsenalu, rozdrtil ve středeční Lize mistrů francouzské Lens 9:1. Vyrovnal rekordní nejvyšší výhru v historii soutěže a potvrzuje skvělou formu posledních týdnů. Jeden z nejemotivnějších momentů večera obstaral Nico Paz. Argentinský útočník po svém gólu ukázal tričko s fotografií tragicky zesnulého Jesúse de Miguela z Tenerife, který zemřel v úterý 3. listopadu na následky zranění v utkání proti Andoře.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Devět vstřelených branek na hřišti soupeře, hattrick Anastasia Douvikase a další velký večer italského Coma. Mužstvo Cesca Fàbregase ve středu totálně zdemolovalo Lens a výsledkem 9:1 vyrovnalo nejvyšší vítězný rozdíl v historii novodobé Ligy mistrů.
Zároveň zaznamenalo rekord soutěže pro nejvyšší venkovní výhru, francouzský celek ponížilo před jejich fanoušky. Klub, který v elitní soutěži nastupuje vůbec poprvé, slaví mimořádný úspěch.
Osobní rozměr španělské tragédie
Nejemotivnější okamžik celého zápasu přišel ve 40. minutě. Argentinský útočník Nico Paz nádhernou střelou levačkou zvýšil na 3:0. Místo tradiční oslavy ale zamířil k lavičce, kde od spoluhráčů převzal bílé tričko s fotografií Jesúse de Miguela a španělským nápisem „Descansa en paz“ (Odpočívej v pokoji). Následně se pokřižoval a vzhlédl k nebi.
Tragédie, která zasáhla Španělsko a celý fotbalový svět, měla pro Paze osobní rozměr. Narodil se na Tenerife, kde jeho otec Pablo hrával profesionální fotbal. Sám Nico prošel mládežnickými kategoriemi místního klubu, v jedenácti letech zamířil do akademie Realu Madrid.
Už po oznámení tragické zprávy vyjádřil soustrast na sociálních sítích, ve středu svou vzpomínku přenesl přímo na hřiště. „Chtěl jsem tímto gestem dodat trochu síly jeho rodině, i když vím, že to není jednoduché. Jsem fanouškem Tenerife, ten zápas jsem sledoval a bylo to strašně těžké. Bylo mi z toho opravdu zle. Jsou věci, které člověk nečeká, a chtěl jsem jeho blízkým poslat alespoň trochu podpory,“ promluvil Paz po středeční výhře pro Sky Sport Italia.
Como ohromuje Evropu
Po sportovní stránce předvedlo italské Como další mimořádný výkon. Vítězství 9:1 znamená třetí triumf ve čtyřech zápasech Ligy mistrů. Italský celek má v tabulce devět bodů, nastřílel už 19 branek a drží čtvrtou příčku ligové fáze. Před Lens si poradil také s Lipskem a naposledy zostudil slavný Manchester United. Oba soupeře porazil shodně 4:1.
„Potupa, nenapadá mě jiné slovo. Nedokážu si to vysvětlit, soupeř dominoval úplně ve všem,“ řekl trenér Lens Yannick Cahuzac. „Teď si nesmíme nic nalhávat, všechno si musíme na rovinu vyříkat a dát se do neděle dohromady. A v lize proti Marseille znovu ukázat nějakou hrdost,“ přidal jednačtyřicetiletý Francouz, jenž se v září po konci Dina Topmöllera posunul z role asistenta do pozice hlavního kouče.
Podobně přesvědčivě si vede Como také v domácí soutěži. Po deseti kolech Serie A je Como čtvrté se ziskem 23 bodů, na vedoucí Lazio ztrácí pět bodů. Klub, který ještě před několika lety působil v nižších italských soutěžích, se drží mezi nejlepšími týmy země a patří k největším překvapením celé Evropy. Aktuálně drží šňůru šesti výher po sobě.
Fàbregasovi vadil inkasovaný gól
Za mimořádným vzestupem stojí také trenér Cesc Fàbregas. Někdejší záložník Arsenalu, Barcelony či Chelsea, který nastupoval v záloze i s Tomášem Rosickým. Devětatřicetiletý Španěl boduje s atraktivním ofenzivním stylem založeným na kombinaci, vysokém držení míče a odvaze v útočné fázi. Como se nebojí hrát aktivně ani proti výrazně zkušenějším soupeřům, což dokazuje v italské lize i na evropské scéně.
„Je to krásný večer pro Como, všechny naše fanoušky i spoustu mladých hráčů, kteří jsou teprve na začátku kariéry. Musíme ale zůstat nohama na zemi, být pokorní a dál se učit. Nemůžeme si myslet, že odteď půjde všechno samo,“ upozornil Fàbregas po historickém vítězství.
Po rekordním devítigólovém večeru dokázal být i kritický. „Naštval mě inkasovaný gól. Po třech střídáních jsme něco změnili v bránění. Navíc skóroval můj bývalý spoluhráč Rubén Aguilar, se kterým jsem hrál v Monaku. Řekl jsem mu, že jsem ho ještě nikdy neviděl dát takový gól,“ usmíval se španělský trenér.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|4
|4
|0
|0
|20:5
|12
|2
Real
|4
|4
|0
|0
|13:7
|12
|3
Arsenal
|4
|3
|1
|0
|8:3
|10
|4
Como
|4
|3
|0
|1
|19:6
|9
|5
Barcelona
|4
|3
|0
|1
|14:6
|9
|6
Aston Villa
|4
|3
|0
|1
|12:6
|9
|7
Manchester City
|4
|3
|0
|1
|12:7
|9
|8
Liverpool
|4
|3
|0
|1
|14:10
|9
|9
Bruggy
|4
|3
|0
|1
|11:7
|9
|10
Sporting
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|11
Real Betis
|4
|3
|0
|1
|8:6
|9
|12
Dortmund
|4
|3
|0
|1
|7:5
|9
|13
Bayern
|4
|2
|2
|0
|12:5
|8
|14
Stuttgart
|4
|2
|1
|1
|7:4
|7
|15
Inter Milán
|4
|2
|0
|2
|8:6
|6
|16
Linz
|4
|2
|0
|2
|10:9
|6
|17
Manchester Utd.
|4
|2
|0
|2
|8:8
|6
|18
Galatasaray
|4
|2
|0
|2
|8:9
|6
|19
Fenerbahce
|4
|1
|2
|1
|6:11
|5
|20
AS Řím
|4
|1
|1
|2
|10:8
|4
|21
Šachtar
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|22
Viking FK
|4
|1
|1
|2
|9:10
|4
|23
Atlético
|4
|1
|1
|2
|4:5
|4
|24
Eindhoven
|4
|1
|1
|2
|3:4
|4
|25
Bodö/Glimt
|4
|1
|1
|2
|4:9
|4
|26
FC Porto
|4
|1
|0
|3
|6:7
|3
|27
Neapol
|4
|1
|0
|3
|6:11
|3
|28
Villarreal
|4
|1
|0
|3
|8:14
|3
|29
AEK Atény
|4
|1
|0
|3
|5:11
|3
|30
Lipsko
|4
|1
|0
|3
|5:11
|3
|31
Sabah Baku
|4
|1
|0
|3
|4:10
|3
|32
Feyenoord
|4
|1
|0
|3
|4:11
|3
|33
Lens
|4
|1
|0
|3
|4:16
|3
|34
Slavia
|4
|0
|1
|3
|5:9
|1
|35
Lille
|4
|0
|1
|3
|4:10
|1
|36
Slovan Bratislava
|4
|0
|0
|4
|1:17
|0
- Osmifinále
- Play-off