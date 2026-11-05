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Loučka o béčku Sparty: Reálně máme být jinde. Hájil Panákovu chybu, co Cobbaut?

Trenér béčka Sparty Luboš Loučka
Trenér béčka Sparty Luboš LoučkaZdroj: Profimedia
Trenér rezervy Sparty Luboš Loučka
Trenér rezervy Sparty Luboš Loučka
Béčko Sparty v ČFL podlehlo rezervě Plzně 1:3
Béčko Sparty v ČFL podlehlo rezervě Plzně 1:3
Béčko Sparty v ČFL podlehlo rezervě Plzně 1:3
Béčko Sparty v ČFL podlehlo rezervě Plzně 1:3
Béčko Sparty v ČFL podlehlo rezervě Plzně 1:3
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Pavel Šťastný
Pavel Šťastný
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V béčku fotbalové Sparty pracuje už téměř tři roky. Dvě a půl sezony strávil ve druhé lize, po sestupu aktuálně bojuje o patro níž. „Nic nás extra nepřekvapilo,“ řekl trenér Luboš Loučka o působení v České fotbalové lize. Letenští ve středu prohráli s rezervou Plzně (1:3) a nacházejí se na sedmém místě tabulky skupiny A se sedmnácti body.

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Jak si mužstvo podle vás zatím vede?
„Výsledkově jsme výrazně za očekáváním, to si nebudeme nalhávat. Reálně máme být na jiných pozicích tabulky a s jiným počtem bodů. Ale není to tak, fotbal se hraje na góly, ne na krásu.“

Bylo angažování zkušeného záložníka Martina Frýdka reakcí na průběh sezony?
„S tím to vůbec nesouviselo.“

Zkušená trojka je rozdílová

A když se objevila možnost ho získat, jak jste s ním komunikoval?
„Byli jsme v kontaktu dennodenně. Frýďas se ze začátku zapojil do tréninku a čekali jsme do konce přestupového období. Dopadlo to až teď, jsme samozřejmě rádi, že ho máme.“

Co vám přinese do hry?
„Zkušenost, klid na míči, mluvení a organizaci hry. Jsme domluvení, že v jeho situaci jsou reálné pozice středního záložníka i krajního obránce.“

Na hřišti se blízko sebe pohybovala trojka Frýdek a stopeři Elias Cobbaut s Filipem Panákem. Jak ovlivňují výkon mužstva?
„Je tam asi víc dobrých rozhodnutí na balonu, nepanikaří v žádné situaci. Neříkám, že ostatní dělali špatné věci, ale když máte v týmu takové tři hráče, je to samozřejmě rozdíl.“

Přesto Panák před jedním z inkasovaných chyboval, když hlavou vracel balon gólmanovi.
„Stane se. Souvisí to s tím, co chceme hrát. Všichni známe Panyho, nezměníme ho a ani nechceme. Ještě jsem situaci pořádně ani neviděl, ale není to otázka špatného rozhodnutí, spíš nedorozumění s brankářem (Patrik Vilímek), který dneska chytal poprvé. Možná to od Panyho nečekal.“

Peška trápí zranění

Jak jinak zatím hodnotíte Panákovo působení v týmu?
„Velmi pozitivně, Filda působí na kluky v kabině skvěle. Kdyby si nevzali nic od hráčů, jako jsou Pany, Frýďas, Péša (Jakub Pešek) nebo Elias, tak už by to bylo špatné.“

Pešek byl během zápasu na tribuně v civilu a v tomto soutěžním ročníku ještě nenastoupil. Jak to s ním vypadá?
„Kubu stále provází zranění, které si přivodil při generálce v Jablonci. Bohužel si ho po nějaké době obnovil. Nemyslím si, že ještě v tomto roce nastoupí.“

Cobbaut, se kterým áčko už nepočítá, za vás momentálně odehrál už dvě utkání. Kdo rozhoduje o tom, že bude v sestavě?
„Připojil se k nám už pár týdnů zpátky, a jestli ho nasadím, nebo ne, je čistě na mně. Samozřejmě má velkou historii zranění, takže jsme k němu obezřetní. S tím souviselo i střídání v dnešním utkání.“

Na Strahově jste podlehli béčku Plzně. Jak zápas hodnotíte?
„První poločas byl vyrovnaný, měli jsme možná víc ze hry, ale nebyli jsme nebezpeční. Ve 44. minutě jsme nezachytili náběh, následoval možná špatný timing vyběhnutí brankáře (Sebastián Zajac), červená karta a penalta, což ovlivnilo druhý poločas. I když jsme byli v oslabení, góly jsme soupeři darovali strašně jednoduše. Zkoušeli jsme, co to šlo, ale nebyli jsme dneska dostatečně dobří.“

LIGOVÁ TABULKA
#TÝMZVRPSKÓREB
1.Králův Dvůr1393136:1930
2.České Budějovice1392240:1829
3.Plzeň B1392231:1529
4.Domažlice1373335:3224
5.Motorlet Praha1372424:1623
6.Loko Praha1354421:2319
7.Sparta B1245320:1217
8.Písek1345422:2617
9.Slavia C1242620:1914
10.Příbram B1335520:2214
11.Bohemians B1335526:3114
12.Admira Praha1342722:3014
13.Benešov1334615:2513
14.Dukla B1325616:2011
15.Aritma Praha1316612:319
16.Povltavská FA13031011:323

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