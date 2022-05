Unikátní bitvu týmů vyhrála Generali Česká pojišťovna. Kapitán Šlesingr fandil u cíle

V rámci Volkswagen Maratonu Praha došlo na revoluci v běžeckém světě. Projekt Battle of the Teams byl totiž poprvé zcela otevřený všem a celkem se do něho zapojilo šest týmů. Do finálních výsledků se počítaly časy elitních běžců, tak všech ostatních účastníků. A z titulu se po sečtení všech časů radoval tým Generali Česká pojišťovna, jehož kapitánem byl biatlonista Michal Šlesingr, který vše sledoval u cíle. Finanční odměna poputuje na nadaci Leontinka. „Celkově se do týmového závodu zapojilo okolo 2000 běžců. Museli jsme počkat, až doběhnou všichni, každý mohl výsledky ovlivnit. Maratony tím dostaly zcela nový náboj,“ prohlásil Carlo Capalbo, ředitel RunCzech.

Do cíle Volkswagen Maratonu dobíhal Keňan Nobert Kigen z týmu Birell. Na druhém místě pak skončil Etiopan Woldaregay z týmu Generali Česká pojišťovna. Královská individuální disciplína tak dostala zcela nový rozměr – každý se mohl stát součástí oficiálního kolektivu. A třeba Jiří Homoláč šel po doběhnutí do cíle pogratulovat vítězce Bekelech Boreachové, která byla součástí jeho týmu Skupina ČEZ. „Je skvělé, že naše holka vyhrála celou kategorii. I já jsem se týmu snažil přinést co nejvíce bodů,“ tvrdil v cíli Homoláč, který se stal domácím maratonským šampionem.

Princip Battle of the Teams je jednoduchý – v každém týmu byly za své výkony bodově ohodnoceni čtyři profesionálové a k nim se poté přidal průměr dosažených časů všech ostatních běžců. Pokud navíc profesionál zaběhne osobní rekord, získá pro svůj tým extra tříprocentní bodový bonus. A to se právě Etiopance Boreachové povedlo, když svůj čas zlepšila o dvě minuty. Tím získala pro svůj tým 1193 bodů, tedy nejvíce ze všech elitních závodníků.

Pro řadu profesionálních běžců se stal Battle of the Teams speciálním motivačním prvkem. „Upřímně jsem hodně běžela na sebe, ale měla jsem to hlavě. Také na mě podél trati lidé řvali, že jsi v týmu, musíš makat. Je to určitě motivace navíc,“ popsala Marcela Joglová, která v Praze získala domácí maratonský titul. Navíc po doběhu profesionálů bitva týmů neskončila, naopak! Všichni pak upínali zraky na výsledky dalších účastníků, kteří se do této soutěže přihlásili. Počítal se každý zaběhnutý čas.

Celkový vítěz se pak odtajnil v hotelu Hilton Prague na závěrečné After Party. A stal se jím tým Generali Česká pojišťovna, který získal 4849 bodů. Druhé místo obsadil adidas s 4189 body a třetí skončil Volkswagen s 3742 body. „Battle of the Teams byl pod drobnohledem celého běžeckého světa. Všichni byli zvědaví na tuto novinku a všem se to moc líbilo. Kromě běžců chceme tímto atraktivním týmovým pojetím přilákat nové fanoušky,“ prohlásil Carlo Capalbo z RunCzech. Kromě biatlonisty Šlesingra se stal neběžecím kapitánem olympijský šampion Jiří Prskavec, tenistka Barbora Strýcová, atletka Zuzana Hejnová, fotbalová brankářka klubu Paris St. Germain Barbora Votíková či paralympijský vítěz v cyklistice Jiří Ježek, jehož tým Birell loni vyhrál. Tehdy však běželi pouze profesionálové.

Battle of the Teams při Volkswagen Maratonu Praha: 1. Team Generali Česká pojišťovna (Kelkile Woldaregay, Purity Changwony, Moses Kemel, Yitayal Zerihun) 4849 bodů, 2. Team adidas Runners (Malene Meyer, Jan Pernica, Julien Lebreton, Philipp Baar) 4189 bodů, 3. Team Volkswagen (Ayele Abshero, Risper Chebet, Lucy Cheruiyot, Edwin Kosgei) 3742 bodů, 4. Team Skupina ČEZ (Yuma Hattori, Azmera Hagos, Jiří Homoláč, Bekelech Borecha) 3721 bodů, 5. Team Mattoni (Emmanuel Saina, Sintayehu Hailemichael, Nicolaï Saké, Sofiya Chgen) 3703 bodů, 6. Team Birell (Nobert Kigen, Bontu Gada, Benjamin Fletcher, Marcela Joglová) 3664 bodů.